نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة "بريستيج".. ظهور خاص للنجمة يسرا في حلقة هذا الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ظهور خاص، تألقت النجمة يسرا في حلقات هذا الأسبوع من مسلسل "بريستيج"، مضيفة بُعدًا دراميًا مميزًا للأحداث. جاءت إطلالتها مرافقة لأغنيتها الكلاسيكية الشهيرة "حب روح للناس يا حب"، مما أضفى على المشهد لمسة من الحنين وأثرى الأجواء الدرامية بطابع خاص أثار تفاعل الجمهور.

أبرز ضيوف الشرف:

كما شهدت نهاية حلقات الأسبوع الماضي ظهور الفنانين شيماء سيف، محمد ثروت، وسعيد الأرتيست في أدوار القضاة، مما أضاف طابعًا مشوقًا إلى مسار الأحداث.

تفاصيل مسلسل "برستيج":

بريستيج يُعرض أسبوعيًا وحصريًا على يانغو بلاي، حيث تُعرض حلقتان كل يوم خميس في الساعة السادسة مساءً، وذلك على مدار 8 حلقات. المسلسل من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود، ويشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، ساميمغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبد العاطي.

يانغو بلاي متوفر في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومصر، ويُمكن الوصول إليه على جميع الأجهزة. حاليًا، يُقدّم اشتراكًا مجانيًا لمدة شهر لفترة محدودة، مما يمنح المستخدمين فرصة استكشاف مكتبة واسعة من المحتوى المميز والحصري الذي يلبي مختلف الأذواق.