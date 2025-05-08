الفنان خالد الصاوي السر.. الكاتب عبدالرحمن هيبة يكشف حقيقة اسمه

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الكاتب الساخر عبدالرحمن هيبة "دافنشي" في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "فرق كبير" الذي تقدمه الإعلامية صفاء عبدالغني، إنه يحب دائما التخفي واختيار اسما مستعارة في كتاباته الساخرة، موضحا أنها تجعله يكتب بارتياح لقراءه.

سر التسمية بـ دافنشي

وأضاف هيبة ان أكثر اسم مستعار يحبه هو لقب "دافنشي"، مشيرًا إلى أن تلقبيه بهذا الاسم جاء من خلال مسلسل "هي ودافنشني" والذي قام ببطولته الفنان خالد الصاوي، متابعا ان ذلك بسبب وجود تشابه بين شخصيته الحقيقة والشخصية التي قدمها "الصاوي" في عمله ومن هنا انتشر الاسم.

أعمال دافنشي

ويذكر أن الكاتب عبدالرحمن هيبة "دافنشي" كتب العديد من الأعمال بطريقته الساخرة التي تمزج بين الفلسفة والهزل، كما أنه شارك في برنامج" قطايف" الذي قدمه الفنان سامح حسين، ولقي إشادة واسعة من قبل الجمهور خلال شهر رمضان 2025.

وحول إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرنامج "قطايف" أوضح "هيبة" في تصريحاته ببرنامج" فرق كبير" أنها كانت مفاجأة كبيرة لفريق العمل ولم يتخيل أحد أن يصل النجاح لهذا الحد، خاصة وأن البرنامج لم يتم الترويج له أو تعريف الجمهور بمواعيد عرضه، مفسرا أن هذا النجاح جاء نتيجة جهد وعمل كبير.

تفاصيل برنامج قطايف اسامح حسين

يتميّز البرنامج بأسلوبه القصصي والحوار الهادئ، ما يمنحه طابعًا مختلفًا عن البرامج التقليدية ذات الطابع المباشر، كما يُسهم استخدام لغة بسيطة مدعومة بأمثلة من الحياة اليومية في إيصال الرسائل والأفكار بسلاسة إلى الجمهور، ومن أبرز الحلقات التي حظيت باهتمام واسع، الحلقة الحادية عشرة بعنوان «على خريطة ربنا»، والتي تناولت مفهوم التقدير الإلهي في حياة الإنسان بأسلوب جذاب وملهم.