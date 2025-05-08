محمد خميس يوضح سر انجذابه لشخصية "مراد" في مسلسل "الشرنقة" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - خاض الفنان محمد خميس السباق الرمضاني لهذا العام من خلال مشاركته في مسلسل الشرنقة، حيث لفت الأنظار بدور "مراد" الذي قدمه ضمن الأحداث.



وفي تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، كشف خميس كواليس ترشيحه للعمل، وتفاصيل شخصية "مراد" التي جسدها وتعاونه مع المؤلف عمرو سمير عاطف.



وقال محمد خميس:"مشاركتي في الشرنقة كانت بترشيح من المؤلف عمرو سمير عاطف، والمخرج محمود عبد التواب صديقي من زمان،وسعيد بالمشاركة في هذا العمل من بطولة أحمد داوود الذي كان يجمعني به عمل سابق في "جراند اوتيل".

محمد خميس:دور مراد في الشرنقة كان أكبر



وعن حجم دور مراد في الشرنقة أضاف:"دور شخصية مراد كان أكبر من كده شوية ولكن بحكم الظروف جعلت الشخصية يتقص منها شوية لكن هناك منطقة أنه بيرتكب خطأ لكنه في الأصل ليس بلطجي فهو متطرف من الشخص الشرير الذي له طبيعية شعبية فهو ما جذبني لوجود اختلاف بالإضافة أن كتابات عمرو سمير عاطف دائما ملفتة ومنيرة وانا احب المشاركة معه دائما ".

أحداث الشرنقة



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.



أبطال الشرنقة



مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض حصريًا على منصة Watch it.