الجمهور يمنح "أرزة" جائزته السابعة في مهرجان مالمو

القاهرة - محمد ابراهيم - حصد الفيلم المصري اللبناني "أرزة" جائزته السابعة، بعد فوزه بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للفيلم العربي بالسويد، ليواصل مسيرته اللافتة على الساحة الدولية.

جائزة أفضل ممثلة دايموند بو عبود

وكانت النجمة اللبنانية دايموند بو عبود قد نالت في وقت سابق جائزة أفضل ممثلة من مهرجان هوليوود للسينما العربية عن دورها في "أرزة"، لتُضاف هذه الجائزة إلى سجل إنجازات الفيلم، الذي سبق أن فاز بخمس جوائز دولية، من بينها جائزتان في مسابقة "آفاق السينما العربية"، وجائزة يوسف شريف رزق الله لأفضل سيناريو.

منصات رقمية لعرض الفيلم

على صعيد العروض الرقمية، يُعرض الفيلم حاليًا على خمس منصات عالمية في أمريكا الشمالية: iTunes، Amazon، Google Play، Xbox، وVudu، ليُصبح أول فيلم مصري يُعرض على هذه المنصات مجتمعة.

وقد اختير الفيلم لتمثيل لبنان في سباق الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، حيث اعتبرت لجنة الترشيح أن هذا الاختيار يُمثل "تكريمًا لروح وصمود الشعب اللبناني".

فريق عمل أرزة

"أرزة" من إخراج ميرا شعير، وتأليف فيصل شعير ولؤي خريش، ومن إنتاج الشركة المصرية-الأمريكية Ambient Light للمنتج علي العربي، إلى جانب فيصل شعير، لؤي خريش، وزينة بدران، مع المنتج التنفيذي طارق النعمة. وتولى الموسيقى التصويرية الفنان هاني عادل.

يضم طاقم التمثيل نخبة من النجوم، أبرزهم: دايموند بو عبود، بيتي توتل، بلال الحموي، إلى جانب ضيوف الشرف: فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه، ومحمد خنسا.

وتدور أحداث الفيلم حول "أرزة"، الأم العزباء المقيمة في بيروت، التي تكافح يوميًا من أجل تأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى وسط تحديات الحياة القاسية في المدينة