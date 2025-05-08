حلا شيحة ترتدي الحجاب مجدداً.. وتستقر مع أبنائها في كندا أظلت الفنانة حلا شيحة مؤخرا من كندا بصورة نشرتها على حسابها الشخصي في إنستغرام وهي ترتدي الحجاب مجددا.ولم إقرأ المزيد

أظلت الفنانة حلا شيحة مؤخراً من كندا بصورة نشرتها على حسابها الشخصي في "إنستغرام"، وهي ترتدي الحجاب مجدداً.

ولم تعلن بشكل صريح موقفها من الاستمرار في مجال الفن، خاصة أنها لم تشارك في أية أعمال خلال الأشهر الماضية. وكان آخر عمل قدمته هو مسلسل "إمبراطورية ميم"، مع الفنان خالد النبوي والذي عرض في شهر رمضان 2024.

إلا أن مصدراً مقرباً من شيحة كشف في تصريحات صحفية أنها قررت اعتزال الفن والعودة لارتداء الحجاب من جديد، بعد فترة من الصراع النفسي الذي عاشته خلال السنوات الماضية، والذي تسبب لها في مشكلات كبيرة بينها وبين بعض زملائها النجوم، بينهم تامر حسني، التي اتهمته باستغلالها بشكل سيئ في فيلم "مش أنا"، الذي شاركته فيه البطولة وكان من إنتاجه.

كما أضاف أن شيحة كانت تقيم في مصر برفقة والدها وشقيقتيها وباقي أفراد عائلتها، في الوقت الذي كان يعيش أبناؤها في كندا مع والدهم يوسف هاريسون، غير أنها قررت مؤخراً السفر والإقامة معهم في كندا، والعمل على رعايتهم، خاصة أنهم اًصبحوا في مراحل دراسية مختلفة.

فيما أوضح أنها لن تنقطع عن مصر بشكل كامل وستكون إقامتها بين البلدين، لكن أغلب أوقاتها ستكون مع أبنائها نظراً لحاجتهم إليها.

كذلك أكد أنها لن تشارك بأية أعمال فنية خلال الفترة القادمة، وقد أخبرت كل من حولها أنها ابتعدت عن الفن ولن تعود له مجدداً.