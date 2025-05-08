رجل يقتحم منزل جنيفر أنيستون بسيارته اقتحم رجل بوابة منزل النجمة العالمية جينيفر أنيستون في حي بيل إير الراقي بمدينة لوس أنجلوس وكانت نجمة مسلسل ف إقرأ المزيد

اقتحم رجل بوابة منزل النجمة العالمية جينيفر أنيستون في حي بيل إير الراقي بمدينة لوس أنجلوس، وكانت نجمة مسلسل فريندز "Friends" داخل المنزل، لكنها لم تُصب بأي أذى.

وكان الرجل، المدعو جيمي وين كاروايل، يقود سيارته بسرعة، ليصطدم بالبوابة الأمامية للمنزل الذي تُقدر قيمته بـ21 مليون دولار، يوم الاثنين.

كما تمكن فريق الأمن الخاص بها من إيقاف كاروايل تحت تهديد السلاح حتى وصول الشرطة، التي قامت باعتقاله دون مقاومة، وفق موقع "نيويورك بوست".

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث قد يكون متعمدا، خاصة بعد اكتشاف منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعود لشهر أكتوبر 2024، وصف فيها النجمة بأنها "عروسة" و "توأم روحه الحقيقي"، ما دفع وحدة إدارة التهديدات في شرطة لوس أنجلوس إلى فتح تحقيق في احتمال تورطه في حالة مطاردة أو تهديد مستمر.

كذلك، جاء في منشور شاركه الرجل المتهم في ديسمبر 2024، قال فيه: "أوضحوا لي أمري أنا وجين، أُذكركم بأن الزوج المثالي كان يجب أن تكون له زوجة مثالية اسمها جينيفر جوانا أنيستون".

أيضاً، شارك منشور آخر في شهر مارس الماضي، جاء فيه: "إنهم يُذهلونني، يحملون الكثير من الحب، في حزمة صغيرة جدا، تُعرف باسم جينيفر جوانا أنيستون كاروايل".

وكاروايل، الذي يعاني من إصابات طفيفة نتيجة الحادث، لا يملك أي تاريخ إجرامي كبير، كما أنه ليس معروفا لدى السلطات قبل وقوع الحادث، لكن من المتوقع أن يواجه تهما بتخريب ممتلكات خاصة من الدرجة الأولى.

يُذكر أن أنيستون اشترت منزلها في بيل إير عام 2012، وقد خضع لعدة تجديدات وتغييرات ليتماشى مع ذوقها الخاص.