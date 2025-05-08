بوسي شلبي ترد على أبناء محمود عبدالعزيز.. بنشر تأشيرة عمرة

ردت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، على ورثة الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز بشأن طلاقها منه، عبر بيان رسمي جديد وصورة من تأشيرة عمرة توثق علاقتها به.

وأكدت شلبي في البيان الذي نشرته أمس الأربعاء، أن "علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن آخر بطاقة رقم قومي للفنان الراحل كان مثبت بها زواجه منها ".

كما اعتبرت "أن الإجراءات القضائية لم تنتهِ بعد للقول الفصل والحاسم في هذا الموضوع، وأنها لا زالت متداولة وتحتكم فيها للقضاء المصري".

ونشرت شلبي وثيقة تأشيرة عمرة بتاريخ 2 نوفمبر 2004 حيث دون اسم الزوج "محمود عبد العزيز" كمحرم لها.

أتى هذا الرد بعدما أصدر ورثة عبد العزيز بيانا مساء أمس أكدوا فيه صحة أوراق طلاق شلبي من والدهم بعد شهر ونصف فقط من الزواج عام 1998.

كما شددوا على "أن الطلاق وقع عام 1998 وأن علاقة عبد العزيز ببوسي منذ ذلك التاريخ لم تكن إلا علاقة عمل بين نجم كبير ومنسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات".

وكانت الإعلامية المصرية أعلنت في شهر فبراير الماضي أن الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاص بواقعة طلاقها من الفنان الراحل أواخر التسعينيات غير صحيح، مؤكدة أن زوجها كان فوق مستوى الشبهات وعاش وتوفي وهي ما زالت على ذمته.

كما أوضحت أن كل ما في الأمر أن البعض قام بتزوير بعض الأوراق والمستندات، من أجل الحصول على قطعة أرض بدون وجه حق، مشيرة إلى أن الأمر محل تحقيق قضائي.

فيما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشلبي مع الفنان الراحل عام 2006 حيث قامت بتقديمه على الهواء قائلة: "نجم مصر العظيم الفنان الكبير زوجي العزيز محمود عبد العزيز"، ما اعتبره البعض بمثابة إثبات لاستمرار زواجهما بعد تاريخ الطلاق المزعوم.

وعلى الرغم من غموض هذه القضية التي أثارت الرأي العام المصري في الآونة الأخيرة، إلا أنها أعادت إلى الأضواء قضية "الطلاق الشفهي" وقضية رد الزوجة أثناء العدة، حيث لا يلزم القانون المصري الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي.

كما يحق للزوج رد زوجته شفهيا أثناء فترة العدة حتى دون علم الزوجة، فيما يعتبر إعلامها بالرجعة "مستحب" لتفادي أي إشكالات قانونية أو اجتماعية.

إذ طالب الكثيرون مع إثارة قضية شلبي-عبد العزيز، بضرورة إيجاد حل لهذه الإشكاليات الاجتماعية الخطيرة، التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق بعض الزوجات.