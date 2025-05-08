نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "استنساخ" لـ سامح حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “استنساخ”، بطولة الفنان سامح حسين، إيرادات 17.2 ألف جنيه فقط، أمس الأربعاء، مقابل بيع فقط 145 تذكرة، في صدمة لكل أبطاله، ليقف إجمالي إيراداته في29 ليلة عرض عند 2 مليون و864 ألف جنيه.

قصة فيلم «استنساخ»

تدور أحداث فيلم «استنساخ» في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، ويسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة.



فيلم «استنساخ» من بطولة سامح حسين، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، ومن تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.