نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاتب برنامج "قطايف" يكشف سر عن الفنان سامح حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب عبدالرحمن هيبه "دافنشي"، إن فكرة برنامج "قطايف" الذي قدمه الفنان سامح حسين خلال شهر رمضان، كانت موجوده منذ سنوات ولكنها لم تكن بصورتها الحالية، وخلال جلسات مع حسين تم الاتفاق على الأسس التي سيتم تقديم البرنامج بناءا عليها.

هيبه يكشف سر عن سامح حسين

وأضاف "هيبه" في تصريحات تليفزيونية ببرنامج" فرق كبير"،الذي تقدمه الإعلامية صفاء عبدالغني، أن هناك سر شخصي عن الفنان سامح حسين قد يحب إخفائه أنه شخص كثير التدين، وجمعنا طريق سفر وقمنا في الطريق بالتوقف من أجل قضاء الصلاة، لافتا إلى أن حسين يترك أي شئ من أجل الصلاة، ورغم إنه فنان كوميدي لكنه يحاول دائما تقديم أعمال ذات قيمة.



وتابع، أن الحلقة الأولى من برنامج" قطايف" كانت منتهية وهي السبب وراء بداية التعاون مع الفنان سامح حسين، مشيرا إلى أنه طلب مني أن يكون البرنامج مناسب لجميع طوائف المجتمع لكتابته، وهو ما حاولت العمل عليه في كل الحلقات.

إشادة الرئيس السيسي ببرنامج قطايف مفاجأة

وحول إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرنامج "قطايف" أوضح "هيبة" في تصريحاته ببرنامج" فرق كبير" أنها كانت مفاجأة كبيرة لفريق العمل ولم يتخيل أحد أن يصل النجاح لهذا الحد، خاصة وأن البرنامج لم يتم الترويج له أو تعريف الجمهور بمواعيد عرضه، مفسرا أن هذا النجاح جاء نتيجة جهد وعمل كبير.



تفاصيل برنامج قطايف



يتميّز البرنامج بأسلوبه القصصي والحوار الهادئ، ما يمنحه طابعًا مختلفًا عن البرامج التقليدية ذات الطابع المباشر. كما يُسهم استخدام لغة بسيطة مدعومة بأمثلة من الحياة اليومية في إيصال الرسائل والأفكار بسلاسة إلى الجمهور. ومن أبرز الحلقات التي حظيت باهتمام واسع، الحلقة الحادية عشرة بعنوان «على خريطة ربنا»، والتي تناولت مفهوم التقدير الإلهي في حياة الإنسان بأسلوب جذاب وملهم.