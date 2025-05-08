نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى قمر يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج الفنان مصطفى قمر ليطمئن جمهوره على حالته الصحية، بعد تعافيه من عملية الأحبال الصوتية الذي أجراها خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

رسالة مصطفى قمر لجمهوره

ونشر "قمر" مقطع فيديو وكتب: “قولولي حمد الله على السلامة يا درش، نتقابل في كندا بإذن الله يوم 10 من مايو الجاري”.

آخر أعمال مصطفى قمر

وكانت آخر كليبات مصطفى قمر كان أغنية صناعة مصرية من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيرًا عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.