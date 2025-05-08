نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهير رمزي تتصدر التريند.. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة سهير رمزي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد 2" عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة ومشوارها الفني.

سهير رمزي

أبرز تصريحات سهير رمزي

قالت الفنانة سهير رمزي، أنها عملت في بداية حياتها كمضيفة طيران، حيث خاضت تلك التجربة كونها تعشق السفر، ثم قررت أن تخوض مجال التمثيل ولكن والدتها رفضت أن تعمل في الفن.

وتابعت أنها قدمت أدوارًا هامًا في حياتها مثل ممنوع في ليلة الدخلة وحتى لا يطير الدخان وتلك الشخصيات مختلف عنها في الواقع، وكواليس العمل مع مع الزعيم عادل إمام كانت ممتعة للغاية كونه يتمتع بخفة ظل كبيرو ولم يكن شخص عصبي، وكان مبتسمًا طوال كواليس العمل.

وأردفت أن بدايتها كانت موفقة للغاية كونها عملت مع نجيب محفوظ وكمال الشيخ وخيري بشارة وحسين الإمام، وبعدها قدمت أدوارًا كثيرة من أجل الإنتشار حيث لعبت أدوار الفتاة الشقية، وبعد أن حققت نجاحًا كبيرًا غيرت من الأدوار التي كانت تلعبها.

وتابعت أنه مع تقدم التكنولوجيا والصناعة في السينما المصرية فمن المفترض أن نتقدم أكثر من ذلك ولكن الفن حاليًا أصبح متأخر عن باقي الدول العربية.

وأختتمت سهير رمزي حديثها قائلة أنها تتمتع بصحة جيدة في وقتنا الحالي وتتابع الأعمال التي عرضت في رمضان سابقًا.