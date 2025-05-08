نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهندس وفتاة شعبية..تعرف على دور تامر حسني وهنا الزاهد في "ريستارت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد لطرح فيلم “ريستارت” يوم 29 من الشهر الجاري بجميع دور العرض.



طبيعة شخصية تامر حسني وهنا الزاهد



ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "هنا الزاهد" الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.



تفاصيل فيلم ريستارت



وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تفاصيل البوم تامر حسني

ويحرص تامر حسني على أن يكون هذا الألبوم انعكاسًا لتطوره الفني، حيث يعمل على انتقاء كل "تراك" بعناية شديدة، بما يتماشى مع رؤيته التي تهدف إلى تقديم محتوى فني متكامل يرضي أذواق شرائح متعددة من جمهوره، سواء من محبي الرومانسية أو الأغاني الإيقاعية أو الرسائل الاجتماعية.



موعد ألبوم تامر حسني



والجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لطرح الألبوم لكن من المتوقع أن يُطرح بالتزامن مع عرض فيلم "ريستارت" في دور العرض، أو يُطلق خلال موسم الصيف.



آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الغنائية أغنية "فعلا مبيتنسيش "مع رامي صبري، من كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، وتوزيع موسيقي طارق توكل، وكليب الأغنية من إخراج تامر حسني.

كلمات أغنية «فعلًا مبيتنسيش»



كان عقلي فين مني زمان ده أنا جيت أوي عليه

قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه

فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول سنين

و جالي قلب إزاي كده والقسوه جاتلي منين



ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا

أناني كنت وهو كان باقي عليا

أنا اللي 1000 مرة خان ولا عاب في يوم فيا



فعلًا مابيتنسيش

و حاولت أتعايش بفشل واقفه حياتي ومش بعيش

و بكابر عامل قادر

و إن فراقه مهزنيش وأنا تايه في الحياه

وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير

كان همي أبان للناس تمام وأنا فـ النفس الأخير

إحساسي بذنبه مارحش يوم ومفيش سكه لرجوع

على نفسي كتير بعتب وألوم على ظلمي ليه موجوع

في غيري دلوقتي معاه وبقيت خلاص ماضي

و جرحي حد أكيد داواه وزمانه عاش عادي

ياما إتجاحدت معاه أنا وهو كان راضي.