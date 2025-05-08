محمد مطيع يكشف تفاصيل إنجاز منتخب الجودو المصري في بطولة إفريقيا

القاهرة - محمد ابراهيم - استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الأربعاء من برنامجها "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أبطال منتخب مصر للجودو، بعد فوزهم ببطولة إفريقيا للكبار، وذلك احتفالًا بالإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه الفريق مؤخرًا.

أبرز تصريحات محمد مطيع

قال محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، إنه أصغر رئيس اتحاد موجود في مصر، معبرًا عن سعادته بما حققه المنتخب، معتبرًا أن تلك الخطوة هي البداية لبطولات مستقبلية.

أوضح "مطيع" أن النهائي في وزن 100 كجم، وصل إليه 2 من المصريين. مشيرا إلى أن المنتخبات الأفريقية للجودو مستواها كان عاليا جدا، لأن أغلب المشاركين بها يعيشون في أوروبا.

في سياق مختلف، أوضح "مطيع" أن لوائح اتحاد الجودو تمنع اللاعبين من أداء أي شعائر دينية أو سياسية داخل ساحة اللعب، وأشار إلى أن اللاعب المصري محمد عبده، الفائز بالميدالية الذهبية في وزن 100 كجم، قام بالسجود تعبيرًا عن فرحته فور إعلان فوزه، مما أثار حالة من القلق داخل المنتخب، خاصة أن هناك سابقة للاعب في بطولة أخرى تم إيقافه لعام وسُحبت منه ميداليته بسبب تصرف مماثل.

أضاف رئيس الاتحاد المصري للجودو أن العلاقة مع رئيس الاتحاد الأفريقي جيدة، وقد تم الحديث معه بشأن الواقعة وكان متفهمًا. وأوضح أنه بصفته عضوًا في المكتب التنفيذي، شارك في اجتماع الاتحاد الأفريقي، وافتتح حديثه بالواقعة قائلًا: "أكيد مش أول قرار لينا يكون إيقاف لاعب مصري".

أكد أن الاتحاد المصري تقدم بطلب التماس رسمي، كما قدم محمد عبده اعتذارًا رسميًا، وجرى اتخاذ قرار بعدم إشراكه في بطولة الفرق كنوع من العقوبة، مع الإبقاء على الميدالية وعدم إيقاف اللاعب، خاصةً أنه يُنتظر أن يشارك محمد عبده في بطولة العالم للجودو في يونيو المقبل.