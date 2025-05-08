بالأرقام.. فيلم "سيكو سيكو" يسيطر على المركز الأول في شباك تذاكر السينما

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر وطه دسوقي نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في موسم عيد الفطر، حيث سجل الفيلم حقق إجمالي ايرادات بلغت 160 مليونًا و137 ألفا و380 جنيهًا، محتلا المركز الأول فى شباك تذاكر الايرادات.

فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم "سيكو سيكو"



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول مغامرات شابين أحدهما يعمل في شركة شحن، والآخر مدمن لألعاب الفيديو. ينقلب مسار حياتهما رأسًا على عقب بعد تورطهما في مشكلة غامضة تدفعهما إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والمفاجآت، ويحاولان الخروج منها بأقل خسائر ممكنة وسط الكثير من الضحك والتشويق.



أبطال وصُناع فيلم "سيكو سيكو"



يضم فيلم سيكو سيكو كوكبة من النجوم، على رأسهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب مجموعة من الوجوه المميزة، العمل من تأليف محمد الدباح، ويقوده إخراجيًا عمر المهندس، في تجربة تمزج بين الكوميديا والمغامرة بأسلوب مختلف.