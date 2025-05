فتح باب التصويت لأغاني حفل تامر حسني القادم.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - فتح تامر حسني باب التصويت على الأغاني المقرر تقديمها في حفلة القادم والذي من المقرر أن يكون في إحدى مولات التجمع الخامس.

تامر حسني يحيى الحفل بطريقة مختلفة

ويستخدم تامر حسني اسلوب جديد في إحياء الحفل لأول مرة بالشرق الأوسط، حيث يعجل الجمهور يختار الاغاني الذي سيقوم بغنائها عن طريق التصويت والاختبار بين اغنيتين، ناسيني ليه – come back to me" والتي سيغنيها على طريقة الشعبي، وبنت الايه - أنا ولا عارف على طريقة الهيب هوب، والاختيار أن تكون الاغاني بزمن التسعينات أو ميدلي لعبد الحليم حافظ.

تفاصيل البوم تامر حسني

ويحرص تامر على أن يكون هذا الألبوم انعكاسًا لتطوره الفني، حيث يعمل على انتقاء كل "تراك" بعناية شديدة، بما يتماشى مع رؤيته التي تهدف إلى تقديم محتوى فني متكامل يرضي أذواق شرائح متعددة من جمهوره، سواء من محبي الرومانسية أو الأغاني الإيقاعية أو الرسائل الاجتماعية.



موعد ألبوم تامر حسني



والجدير بالذكر أنه حتي الآن لم يتم تحديد موعد لطرح الألبوم لكن من المتوقع أن يُطرح بالتزامن مع عرض فيلم "ريستارت" في دور العرض، أو يُطلق خلال موسم الصيف.

فيلم ريستارت



وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.





آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الغنائية أغنية "فعلا مبيتنسيش "مع رامي صبري، من كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، وتوزيع موسيقي طارق توكل، وكليب الأغنية من إخراج تامر حسني.

كلمات أغنية «فعلًا مبيتنسيش»

كان عقلي فين مني زمان ده أنا جيت أوي عليه

قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه

فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول سنين

و جالي قلب إزاي كده والقسوه جاتلي منين



ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا

أناني كنت وهو كان باقي عليا

أنا اللي 1000 مرة خان ولا عاب في يوم فيا



فعلًا مابيتنسيش

و حاولت أتعايش بفشل واقفه حياتي ومش بعيش

و بكابر عامل قادر

و إن فراقه مهزنيش وأنا تايه في الحياه



وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير

كان همي أبان للناس تمام وأنا فـ النفس الأخير

إحساسي بذنبه مارحش يوم ومفيش سكه لرجوع

على نفسي كتير بعتب وألوم على ظلمي ليه موجوع

في غيري دلوقتي معاه وبقيت خلاص ماضي

و جرحي حد أكيد داواه وزمانه عاش عادي

ياما إتجاحدت معاه أنا وهو كان راضي.