فيلم "نجوم الساحل" لـ أحمد داش يتصدر المركز الثالث في دور العرض السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "نجوم الساحل" بطولة الفنان أحمد داش وعدد كبير من نجوم الفن نجاحا كبيرأ منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية، إجمالي ايرادات تخطت 13 مليون جنيه، خلال 5 أسابيع عرض، لذا احتل المركز الثالث في شباك تذاكر السينما.

فيلم نجوم الساحل

أبطال فيلم نجوم الساحل

وضم فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبدالحميد، علي السبع، ليلى عز العرب، مالك عماد، تميمة حافظ، ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، والعمل من تأليف محمد جلال وكريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

قصة فيلم نجوم الساحل

وتدور أحداث ابطال نجوم الساحل حول مزيج بين الدراما والصراعات الكوميدية والمغامرات، ويجسد أجواء الساحل الأسطورية، من خلال مجموعة من الشباب الذين يحاولون إحياء حفل والعمل هناك في وقت الصيف.