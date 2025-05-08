عاجل - تحديد موعد دفن الإعلامي صبحي عطري في دبي بعد 21 يومًا من وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت عائلة الإعلامي السوري صبحي عطري، عن تحديد موعد دفنه يوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد 21 يومًا من وفاته المفاجئة التي وقعت في العاصمة الألمانية برلين يوم 18 أبريل الماضي، عن عمر ناهز 48 عامًا، نتيجة تعرضه لذبحة صدرية حادة.

العزاء يومي 9 و10 مايو بدبي

أوضحت الأسرة أنه سيتم تشييع الجثمان ودفنه عقب صلاة الجمعة، على أن تُقام مجالس العزاء يومي 9 و10 مايو لتلقي التعازي من الأصدقاء والمحبين وزملاء الراحل، الذي كان له حضور واسع في الوسط الإعلامي العربي، خصوصًا في دول الخليج.

معاناة نفسية في أيامه الأخيرة

وكان عدد من الإعلاميين والفنانين المقربين من صبحي عطري قد ألمحوا في وقت سابق إلى أنه كان يعاني من ضغوط نفسية شديدة في أيامه الأخيرة، نتيجة ما وصفوه بـالشعور بالخذلان من المقربين، رغم سنوات عطائه في المجال الإعلامي.

وأثارت وفاته المفاجئة حالة من الصدمة والحزن العميق بين محبيه وزملائه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بمهنيته وأخلاقه وعلاقاته الإنسانية الطيبة.

موعد جنازة الإعلامي صبحي عطري

مسيرة إعلامية مميزة

ولد الإعلامي الراحل في مدينة حلب السورية عام 1977، ودرس إدارة الأعمال قبل أن يتحول إلى مجال الإعلام، حيث خضع لعدة دورات تدريبية متخصصة، وانتقل بعدها للعمل في المجال الإعلامي بدولة الإمارات، وحقق حضورًا لافتًا من خلال البرامج الحوارية والتغطيات التلفزيونية.