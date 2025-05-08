في ذكرى رحيله.. محطات فنية هامة في حياة أحمد مظهر

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الخميس الموافق 8 مايو، ذكرى رحيل الفنان أحمد مظهر، الذي رجل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2002، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية المتنوعة بين السينما والدراما، التي مازالت عالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة الراحل أحمد مظهر.

أحمد مظهر

نبذة عن أحمد مظهر

ولد أحمد مظهر في 8 أكتوبر 1917، في حي العباسية بالقاهرة، حصل على الثانوية العامة من مدرسة السعيدية في 1934، مارس الملاكمة وأصبح بطل المدرسة فيها، التحق بكلية التجارة ولم ترض طموحه فانتقل إلى الطب البيطري وأخيرًا استقر في الكلية الحربية في 1936، تخرج فيها في 1938 ومن دفعته جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وثروت عكاشة، عمل ضابطًا بسلاح المشاة بمنطقة منقباد، وشارك في الحرب العالمية الثانية، وحرب فلسطين وانتقل إلى سلاح الفرسان 1940، وانضم للصف الثاني من الضباط الأحرار، وكان ضمن الفريق المصرى للفروسية المشارك بمسابقة دولية للألعاب الأوليمبية في هلسنكي عاصمة فنلندا حين اندلعت ثورة 1952، وعينه عبد الناصر قائد مدرسة الفروسية في 1956.



مشوار أحمد مظهر الفني





بدأ أحمد مظهر في عالم الفن عن طريق الصدفة ومن أجله استقال من الجيش، حيث بدأ عام 1948 عندما قدمة زكي طليمات في مسرحية "الوطن"، ثم رشحه المخرج ابراهيم عز الدين لفيلم "ظهور الإسلام" 1951، وكان يحصل على تصريح من الجيش قبل كل دور، انطلاقته الحقيقية فى فيلم "رد قلبى" 1957، وفؤجى برفض منحه تصريح للتمثيل فقدم استقالته على رتبة عقيد 1956 بعد نصيحة الرئيس جمال عبد الناصر له بالتفرغ للفن، ثم عمل سكرتيرًا في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وتفرغ تماما للتمثيل فى 1958، وبلغ رصيده ما يزيد على 100 فيلم متنوع منها: الزوجة العذراء، الجريمة الضاحكة، لصوص لكن ظرفاء، النظارة السوداء، العتبة الخضراء، وغيرها، وما يقرب من 40 مسلسلًا تلفزيونيًا منها ضمير أبلة حكمت، القضاء في الإسلام، عصر الفرسان، وآخرها ضد التيار 1997، و6 للإذاعة منها شخصيات تبحث عن مؤلف، نادية، أيام معه.