فيلم "الصفا الثانوية بنات" لـ علي ربيع يحافظ على تصدره المركز الثاني في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة الفنان علي ربيع نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية، حيث حقق إجمالي ايرادات تخطت 20 مليون جنيه، خلال 5 أسابيع عرض، لذا احتل المركز الثاني في شباك تذاكر السينما.

فيلم "الصفا الثانوية بنات"

أحداث فيلم "الصفا الثانوية بنات"

تدور أحداث الفيلم داخل مدرسة الصفا الثانوية بنات، حيث ينتقل أستاذ طموح للعمل في المدرسة، لكنه يواجه العديد من المواقف الكوميدية التي تقلب حياته رأسًا على عقب، في ظل تشابك علاقاته مع شخصيات مختلفة من داخل وخارج المدرسة. ومن المتوقع أن يحظى الفيلم بإقبال جماهيري، خاصة من محبي الأفلام الكوميدية الخفيفة.

أبطال وصناع فيلم "الصفا الثانوية بنات"

"الصفا الثانوية بنات" من بطوله علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت وهاله فاخر وئام مجدي ولينا صوفيا وإسراء رخا وتوانا الجوهري وغيرهم العديد ومن انتاج احمد السبكي وكريم السبكي وتأليف وليد ابو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح.