مي عز الدين تعود للسينما بعد غياب أكثر من 13 عام

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد رحلة من الغياب تصل لأكثر من 13 عام، تعود الفنانة مي عز الدين مرة أخرى لشاشة السينما، بعد آخر أعمالها السينمائية فيلم جيم أوفر الذي عرض عام 2013، وشاركتها في بطولته النجمة يسرا والفنان محمد نور.

تصريحات مي عز الدين



و أعلنت الفنانة مي عز الدين في لايف عبر تيك توك، عودتها لشاشات السينما، إذ قالت: مش هلحق أشارك في أفلام عيد الأضحى، بس إن شاء الله راجعة للسينما قريب جدًا.



تفاصيل فيلم "جيم اوفر"



يعتبر فيلم جيم أوفر، هو آخر أعمال مي عز الدين السينمائية، وشارك فيه بجانبها يسرا، محمد نور، عزت أبو عوف، أوشا، إيمان السيد، محمد قشطة، جورج فايز، أمل رزق، رضا حامد، إسان الترك، ولاء سمير.



تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول المذيعة المتسلطة المغرورة لقاء (يسرا) التي تهتم فقط بجمالها ومظهرها الخارجي، ولكن بعد فترة تترك عملها من أجل ابنها عمرو (محمد نور) الذي يصر على زواجه من حبيبته ندا (مي عز الدين) التي تعمل نادلة في أحد الفنادق، والتي لا تنسجم معها بسهولة، ومن هنا يبدأ صراع بين لقاء وندا في إطار هزلي شيق.