الخميس.. محمد عبد الرحمن ضيف برنامج أسرار النجوم

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن في حلقة مميزة ببرنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي على محطة نجوم أف ام.

محمد عبد الرحمن ضيف برنامج أسرار النجوم

ومن المقرر ان تعرض حلقة محمد عبد الرحمن يوم الخميس على محطة نجوم أف ام من الساعه 8 لـ 10 مساء، ويحكي عن تجربة مسلسل برستيج وأعماله المقبلة الذي يحضر لها.

محمد عبد الرحمن يروج لحلقته في أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي

ومن جانبه، شارك محمد عبد الرحمن برومو حلقته في برنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي عبر حسابه علي موقع انستجرام.

أحدث أعمال محمد عبد الرحمن

ومن ناحية اخري، تعاقد محمد عبد الرحمن على بطولة فيلم جديد بعنوان عكس عكاس، ومن المقرر بدء تصويره عقب الانتهاء من التعاقد مع باقى النجوم المشاركين فيه.

اخر اعمال محمد عبد الرحمن

وكان اخر اعمال محمد عبد الرحمن هو مسلسل برستيج، ويشاركه البطولة كل من مصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

وايضا ظهر محمد عبدالرحمن في مسلسل الكابتن مع أكرم حسني، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبدالوهاب، تأليف عمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

وشارك محمد عبد الرحمن في مسلسل كشف مستعجل الذي عُرض على منصة Watch It وحقق نجاحًا كبيرًا. المسلسل من بطولة هنادي مهنا، مصطفى خاطر، إيمي طلعت زكريا وغيرهم، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.

كما شارك في فيلم البطة الصفرا، الذى دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشاركه البطولة غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، حسن أبو الروس، سامي مغاوري، وعمرو رمزي، ومن تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.