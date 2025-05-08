نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «يا خسارة».. بسمة بوسيل تطرح أحدث أغانيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة بسمة بوسيل أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «يا خسارة»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الموسيقية.

تفاصيل اغنيه «يا خسارة»

وجاءت أغنية «يا خسارة» لـ بسمة بوسيل، على طريقة الـ Video Lyrics، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس ماستر عمرو الخضري.

كلمات اغنية «يا خسارة»

«جربت تجرب تعب الفُرقه ووجع القلب...جربت القسوه وانتا مالكش اساسا ذنب...جربت تعيش مع ناس الكُره عليهم فرد والعمر اللي انتا قضيته معاهم راح على الأرض».

أحدث أعمال بسمة بوسيل

ومن ناحية اخري، تشارك الفنانة بسمة بوسيل في فيلم جديد بعنوان بيج رامي بطولة رامز جلال، في أول تجربة لها في مجال التمثيل، وبدأ التحضير له بالتزامن مع ترشيح النجوم المشاركين معه في العمل، ويشهد عودة رامز جلال للسينما بعد غياب عامين، ويضم العمل في بطولته حتى الآن كل من محمد أنور، محمد عبدالرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبرى.

آخر أعمال بسمة بوسيل

وكان آخر أعمال بسمة بوسيل طرحها لأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «في شرع مين» من كلمات أدهم معتز، وألحان مصطفى رؤف.

كلمات أغنية «في شرع مين»

وتضمنت كلمات أغنية «في شرع مين» لبسمة بوسيل الأتي: «في شرع مين دة ف شرع مين.. ان انت توجع قلبي وافضل اتفرج.. لأ دة انت فعلا بتهرج.. ماهو مين يشوف موتو بروج.. يفضل ثابت ولا تخصيص.. في كدابين.. لكن في زيك كدبهم بي فوق حدو.. قَفَلِت بيبانك واتسدو.. يا خسارة اللي ببني فيه.. وف ثانية جيت انت تهدو.. ياما انت كريم.. يارب لتلحقني.. من الوهم اللي يغرقني.. خلاص الدرس فوقني.. واديني مشيت.. دة جرح قديم.. ماعنديش نية يتكرر.. وجودك سم بيمر».