نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 15 عام.. مصطفى شعبان يعود للسينما بفيلم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان مصطفى شعبان علي فيلم سينمائي جديد، وذلك بعد غيابه عن شاشات السينما منذ أكثر من 15 عامًا منذ أن قدم فيلم الوتر في 2010.

مصطفي شعبان يعود للسينما بفيلم جديد

وفيلم مصطفى شعبان من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب ومن إنتاج محمد عبد الحميد، ومن المقرر بدء التحضير له خلال الأيام القليلة المقبلة.

اخر اعمال مصطفى شعبان

وكان اخر اعمال مصطفى شعبان هو مسلسل حكيم باشا الذي عرض في رمضان الماضي 2025، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة دينا فؤاد، رياض الخولي، سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد فهيم، محمد نجاتي، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، سلوى خطاب، سلوى عثمان، حازم إيهاب، وسارة نور، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، هو أولى تجارب مصطفى مع الدراما الصعيدية، وتناول عالم تجارة الآثار والصراعات بين العائلات في الصعيد، ويُصاب مصطفى شعبان بلعنة الفراعنة مع تتابع الأحداث.

وايضا شارك في مسلسل المعلم، مكون من 30 حلقة، وشاركت بجانب مصطفى شعبان في بطولته، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، إنتصار، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، وعلاء زينهم، والمسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل المعلم

ودارت أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي شعبي، تناول عالم تجارة السمك وصراعات التجار، وقدم شعبان خلال أحداث المسلسل شخصية المعلم وهو تاجر سمك، ويدخل في أزمات عديدةن حيث يُسجن والده بسبب قضية مخدرات، فيجد نفسه وسط صراعات مع تجار السوق الكبار، فيما قدمت سهر الصايغ شخصية صيدلانية وهي زوجة مصطفى شعبان ضمن الأحداث.