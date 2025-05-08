نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراعات نفسية.. تفاصيل فيلم «طه الغريب» بطولة حسن الرداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان حسن الرداد حاليا تحضيرات فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «طه الغريب»، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم.

صناع فيلم «طه الغريب»

فيلم يحمل عنوان «طه الغريب»، والمأخوذ عن الرواية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، والذي تولى أيضًا كتابة السيناريو والحوار للفيلم، يتولى إخراجه عثمان أبولبن، ومن إنتاج أحمد السبكي.

قصة فيلم «طه الغريب»

وتدور أحداث فيلم «طه الغريب» في إطار تشويقي، حول حياة شاب يدعى "طه" يعيش حالة من الاغتراب الداخلي، وسط صراعات عاطفية وشخصية مركبة، حيث يمر بأزمة نفسية وجودية، تحركها ظروف شخصية معقدة وصراعات داخلية لا تظهر على السطح، ويناقش موضوعات مثل العزلة.

آخر أعمال حسن الرداد

وكان اخر اعمال الفنان حسن الرداد هو مشاركته في موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل عقبال عندكوا، وضم في بطولته إيمي سمير غانم، محمد ثروت، مع عدد من ضيوف الشرف الذين يظهرون على مدار الحلقات، ومنهم علاء مرسي، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، وإسماعيل فرغلي، والعمل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج أحمد السبكي.

أحداث مسلسل عقبال عندكو

دارت أحداث مسلسل عقبال عندكوا في إطار حلقات متصلة منفصلة، حيث يتضمن العمل حكاية مختلفة كل حلقتين في إطار اجتماعي ملئ بالكوميديا والدراما ويظهر الثنائي في دور زوجين ويقدمان شخصيات متعددة ضمن أحداث المسلسل وتجمع بينهم العديد من المواقف والأحداث الشيقة.