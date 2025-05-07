بيان من ورثة الفنان محمود عبد العزيز بشأن طلاقه من بوسي شلبي أعلن ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز عن حصولهم على حكم قضائي بصحة طلاق الإعلامية بوسي شلبي من والده الراحل إقرأ المزيد

أعلن ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز عن حصولهم على حكم قضائي بصحة طلاق الإعلامية بوسي شلبي من والده الراحل منذ عام 1998 بعدما رفضت المحكمة كل الدعاوي التي أقامتها بوسي شلبي لإثبات استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته، وأكد أنهم أثروا الصمت حتى يحسم القضاء المصري الأمور.

وأصدر ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بياناً عبر المحامي أحمد طنطاوي جاء نصه: "في الأونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والإفتراء على والدنا الراحل رحمه الله، وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها".

تابع البيان: "وإيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة، فقد أثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوي والبلاغات، وقد صدرت كل الأحكام برفض الدعاوى على كل درجات التقاضي، وكذلك حفظ البلاغات الجنائية، وجاءت تأكيدًا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".

وأضاف البيان الذي نشره محمد محمود عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز على حساباتهما بالسوشيال ميديا: "ونعلن للجميع أن إدعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيرة هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998، ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي، وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الإرتباطات والمهرجانات".

واختتم البيان: "وإذ نؤكد على أننا لا نحب الخوض في صراعات مع أي شخص، ولكننا نرفض المساس بإسم وتاريخ والدنا، ولن ننزلق في إستخدام منصات التواصل الإجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك، وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كل حقوقنا القانونية".