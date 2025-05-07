نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة طبيعية.. مي كساب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة مي كساب علي مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر ستوري حسابها بموقع انستجرام صورة من احدث ظهور لها.

مي كساب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وظهرت مي كساب في الصورة بإطلالة طبيعية دون التكلف في وضع مستحضرات التجميل، وعلقت: «صباح الشغل».

احدث اعمال مي كساب

ومن ناحية اخري، انتهت مؤخرًا من تصوير أحدث أفلامها "مؤلف ومخرج وحرامى" الذى يجمعها بالفنان أحمد فتحى، فيما تعمل على تصوير فيلم ثان يحمل اسم "آخر رجل في العالم" وتدور أحداث العملين في اطار كوميدى، وتقدم مي خلال العلمين شخصيتين مختلفتين تمامًا.

آخر أعمال مي كساب

وكان اخر اعمال مي كساب هو فيلم "الخميس إللى جاى" الذى شاركت في بطولته إلى جانب: عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، حسام داغر، محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

وايضا شاركت في مسلسل المداح 5 الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2025،ضم كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد على رزق، تامر شلتوت، جوري بكر، خالد الصاوي، والعمل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج شركة صادق الصباح.

أحداث مسلسل المداح 5

دارت أحداث مسلسل المداح 5، حول البحث في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، ويستكمل صابر المداح حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.