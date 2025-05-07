نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوسي شلبي تكذب أبناء الساحر وتؤكد أنها زوجته حتي وفاته.. وتطلق بيان خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر التريند خلال الساعات القليلة الماضية قصة زواج وانفصال الساحر محمود عبد العزيز وبوسي شلبي وذلك جاء بعد نشر أبناء الراحل محمود عبد العزيز بيانًا بشأن ادعاء بوسي شلبي أنها زوجته حتي وفاته وأنهم قد أكدوا في ذلك البيان الذي نُشر من قبل المحامي الخاص بالورثة.

حيث أكدوا داخل البيان أنه قد وقع الإنفصال عام 1998 أي بعد شهر ونصف فقط من زواجهم.

وقد صرحت الإعلامية بوسي شلبي في تصريحات صحفية حيث صرحت قائلة: "أنا زوجة محمود عبد العزيز لآخر نفس في عمره وبيان بعد قليل لنشر التفاصيل".





نص بيان أبناء محمود عبد العزيز

"في الآونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الافتراء والكذب على والدنا الراحل رحمة الله عليه".

تابع البيان: "وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوي قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها".

أضاف: "وإيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة فقد أثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوي والبلاغات".

أكد: "وقد صدرت كافة الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية وجاءت تأكيدا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".

أردف: "ونعلن للجميع أن ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيره هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998 ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئه في مصر والوطن العربي وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الإرتباطات والمهرجانات".

اختتم: "وإذ نؤكد على أننا لا نحب الخوض في صراعات مع أي شخص ولكننا نرفض المساس باسم وتاريخ والدنا ولن نتغاضى عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان ونؤكد إننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الإجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".

بيان ورثة الراحل محمود عبد العزيز

زواج بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز

يُذكر أن بوسي شلبي تزوجت من محمود عبد العزيز بعد انفصاله عن زوجته الأولى، جيجي زويد، والدة أبنائه كريم ومحمد. ورغم عدم صدور أي تعليقات مباشرة من أبناء الفنان الراحل حول هذه القضية، تظل علاقتهم ببوسي شلبي محل اهتمام الجمهور، خصوصًا في ظل استمرار تداول الشائعات.