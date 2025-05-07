نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل ظروف غامضة.. أحدث أعمال صدقي صخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان صدقي صخر نجاحا كبيرا بمسلسل الشرنقة الذي عرض رمضان الماضي 2025، ليتعاقد حاليا علي عمل فني جديد تحت عنوان "ظروف غامضة".

أحدث أعمال صدقي صخر

وانضم صدقي صخر لفريق عمل مسلسل ظروف غامضة، بطولة أمير كرارة، آية سماحة، أحمد عبد الحميد، عايدة فهمي، محمد المولي، وآخرين، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

تفاصيل مسلسل «ظروف غامضة»

يتكون مسلسل «ظروف غامضة» من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا نظرا لتمتع أبطاله بقاعدة جماهيرية كبيرة.

آخر أعمال صدقي صخر

وكان اخر اعمال صدقي صخر هو مسلسل النص مع الفنان أحمد أمين، اللي اتعرض في رمضان اللي فات، وكان العمل كوميدي درامي وتشويقي في نفس الوقت ومن إنتاج شركة أروما المسلسل كان بيضم نجوم كتير زي أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، وحمزة العيلي.

وايضا شارك في مسلسل الشرنقة الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، من بطولة أحمد داود، مريم الخشت، سارة أبي كنعان، صبري فواز، علي الطيب، محمد عبدة، ياسر عزت وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف ومن إخراج محمود عبد التواب.

أحداث مسلسل الشرنقة

دارت أحداث مسلسل «الشرنقة» في إطار درامي حول شاب يدعى «حازم إبراهيم» ويجسد دوره الفنان أحمد داود، وهو يعمل محاسبًا عبقريًا في شركة كبرى، يجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا حول أعمال غير قانونية داخل الشركة، مما يدفعه لاتخاذ قرار يغير مسار حياته بالكامل، ويقوده إلى رحلة مليئة بالغموض والصراع من أجل البقاء واكتشاف الذات.