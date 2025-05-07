نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة بوسيل تصدر أغنية جديدة بعنوان "يا خسارة" بتوقيع عمرو المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الفنانة بسمة بوسيل أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "يا خسارة" عبر جميع منصات الإستماع وعبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقد روجت بسمة بوسيل للأغنية وذلك من خلال فيديو نشرته من داخل الاستديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وقد علقت عليه قائلة: "يا خسارة أول أغنية في ال EP، متاحة حاليًا عبر جميع المنصات".



وأغنية "يا خسارة" من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

كلمات أغنية "يا خسارة" لـ بسمة بوسيل

جرّبت تجرّب تعب الفُرقة ووجع القلب

جرّبت القسوة وأنتا مالكش أساسا ذنب

جرّبت تعيش مع ناس الكُره عليهم فرض

والعمر اللّي أنتا قضّيته معاهم راح ع الأرض

يا خسارة يا ألف خسارة

على ناس طلعت غدّارة

يخدوا شهادات بجدارة

عن أحسن ناس بايعين

مبروك خسارتنا عليكوا

خلّوا الدنيا توريكوا

ربّنا يشفي ويهديكوا

آه يا أكتر ناس قاسيين

جرّبت تعيش أيّامك كلّها علشان حد

كنت بتدّيله حياتك مستنّتش الرد

قام ردّ بقسوة وسابك راح واختار البعد

دي نفوس عيّانة أساسا حاجة بجد تخضّ

أخر أعمال بسمة بوسيل

ومن أحدث أعمالها أغنية "في شرع مين" من كلمات أدهم معتز، ألحان محمد عبد المجيد.

كلمات أغنية "في شرع مين" لـ بسمة بوسيل

ده في شرع مين

ان انت توجع قلبي وافضل اتفرج

لأ دة انت فعلا بتهرج

ماهو مين يشوف موته بعينيه

يفضل ثابت ولا يتحرك

في كدابين

لكن في زيك كدبهم بيفوق حده

قَفَلِت بيبانك واتسدوا

يا خسارة اللي ببني فيه

وفي ثانية جيت انت تهده



ياما انت كريم

يارب عشان بتلحقني

من الوهم اللي غرقني

خلاص الدرس فوقني.. واديني مشيت

دة جرح قديم

ماعنديش نية يتكرر

وجودك سم بيمرر

حياتي وفوق ماتتصور.. انا استكفيت

لو ليك مكان

كان ليك زمان دلوقتي مابقاش متبقّي

حبك بيخنق ويشقّي

هنساك عشان ارتاح خلاص

و اظن يعني دة من حقي

سيبتك عشان

انت اللي زيك اخره يتساب بسهولة

و ياسيدي سهلة ومحلولة

بعدك هقابل تاني ناس

و امشي سكك مش مقفولة".

