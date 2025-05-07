نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفصل عنها بعد شهر ونصف.. القصة الكاملة لما يحدث بين بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثيرت حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إصدار المحامي أحمد طنطاوي المحامي الخاص بأبناء الراحل محمود عبد العزيز بيانًا بشأن ادعاء سيدة -لم يذكر اسمها- حول علاقتها بوالدهما، وإقامتها دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب، حسب ما ذكر البيان.

وقد نص البيان على ما يلي:-

"في الآونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الافتراء والكذب على والدنا الراحل رحمة الله عليه".

تابع البيان: "وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوي قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها".

أضاف: "وإيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة فقد أثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوي والبلاغات".

أكد: "وقد صدرت كافة الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية وجاءت تأكيدا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".

أردف: "ونعلن للجميع أن ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيره هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998 ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئه في مصر والوطن العربي وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الإرتباطات والمهرجانات".

اختتم: "وإذ نؤكد على أننا لا نحب الخوض في صراعات مع أي شخص ولكننا نرفض المساس باسم وتاريخ والدنا ولن نتغاضى عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان ونؤكد إننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الإجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".



بيان محامي ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز

بوسي شلبي تنفي شائعة اكتشاف طلاقها من محمود عبد العزيز خلال تجديد بطاقة الهوية

في فبراير 2025، أثارت شائعات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء تزعم أن الإعلامية بوسي شلبي اكتشفت طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز أثناء تجديد بطاقة هويتها الشخصية، وذلك بعد مرور ثماني سنوات على وفاته.

وردت بوسي شلبي سريعًا على هذه المزاعم، مؤكدة أن زواجها من محمود عبد العزيز استمر حتى وفاته في عام 2016، وأن حالتها الاجتماعية مدونة في بطاقتها الرسمية كـ "أرملة" وليست "مطلقة".

وأشارت إلى أن هذه الشائعة جاءت على خلفية محاولة بعض الأطراف الاستيلاء على قطعة أرض من خلال تزوير مستندات توحي بانفصالها عن الراحل، مؤكدة أن القضية تخضع حاليًا لتحقيقات قضائية، وأنها تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب.

زواج بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز

يُذكر أن بوسي شلبي تزوجت من محمود عبد العزيز بعد انفصاله عن زوجته الأولى، جيجي زويد، والدة أبنائه كريم ومحمد. ورغم عدم صدور أي تعليقات مباشرة من أبناء الفنان الراحل حول هذه القضية، تظل علاقتهم ببوسي شلبي محل اهتمام الجمهور، خصوصًا في ظل استمرار تداول الشائعات.

