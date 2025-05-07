نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة إبراهيم تشن هجومًا لاذعًا على بوسي شلبي بعد نفي ابنائه استمرار زواجه منها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر التريند خلال الساعات القليلة الماضية قصة زواج وانفصال الساحر محمود عبد العزيز وبوسي شلبي وذلك جاء بعد نشر أبناء الراحل محمود عبد العزيز بيانًا بشأن ادعاء بوسي شلبي أنها زوجته حتي وفاته وأنهم قد أكدوا في ذلك البيان الذي نُشر من قبل المحامي الخاص بالورثة.

حيث أكدوا داخل البيان أنه قد وقع الإنفصال عام 1998 أي بعد شهر ونصف فقط من زواجهم.

غادة إبراهيم تنتقد بوسي شلبي

نشرت غادة إبراهيم عبر حسابها الرسمي على فيسبوك منشورًا قالت فيه: «الله يرحم النجم الخلوق الراحل تحمل كثيرًا لكن هذا أجمل وأرقي ما فعله لأن ارتباط اسمه بهذه المخلوقة غير لائق ومسئ لعائلته بأكملها، ظهر الحق وهى مدعية وكاذبة ومزورة ومطلقة من النجم العظيم من سنة 1998 وهي بنت حلال وتستاهل»

منشور غادة إبراهيم

ورثة محمود عبد العزيز ينفون استمرار زواجه من بوسي شلبي حتى وفاته

نفى الفنان كريم محمود عبد العزيز ما تردد مؤخرًا حول استمرار زواج والده الراحل، النجم محمود عبد العزيز، من الإعلامية بوسي شلبي حتى وفاته، مؤكدًا أن العلاقة بينهما اقتصرت على العمل فقط. وأوضح كريم عبر حسابه على "إنستغرام" أن بوسي شلبي كانت تشغل منصب منسقة أعمال ومديرة إدارية لوالده، وتولت تنظيم ارتباطاته الفنية والمهرجانات.

وفي ذات السياق، أصدر ورثة الفنان الراحل بيانًا رسميًا أكدوا فيه عدم صحة الادعاءات المتداولة بشأن استمرار زواجه من بوسي شلبي، مشيرين إلى أن الطلاق تم منذ عام 1998، ولم يكن بينهما أي علاقة زوجية بعد ذلك. كما أشار البيان إلى أن القضاء المصري رفض الدعاوى التي أقامتها شلبي، وأقر بصحة وثائق الطلاق.

بعد إصدار بيان بالانفصال بعد شهر ونصف فقط.. بوسي شلبي تكذب أبناء الساحر

وقد صرحت الإعلامية بوسي شلبي في تصريحات صحفية حيث صرحت قائلة: "أنا زوجة محمود عبد العزيز لآخر نفس في عمره وبيان بعد قليل لنشر التفاصيل".

بوسي شلبي تنفي شائعة اكتشاف طلاقها من محمود عبد العزيز خلال تجديد بطاقة الهوية

في فبراير 2025، أثارت شائعات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء تزعم أن الإعلامية بوسي شلبي اكتشفت طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز أثناء تجديد بطاقة هويتها الشخصية، وذلك بعد مرور ثماني سنوات على وفاته.

وردت بوسي شلبي سريعًا على هذه المزاعم، مؤكدة أن زواجها من محمود عبد العزيز استمر حتى وفاته في عام 2016، وأن حالتها الاجتماعية مدونة في بطاقتها الرسمية كـ "أرملة" وليست "مطلقة".

وأشارت إلى أن هذه الشائعة جاءت على خلفية محاولة بعض الأطراف الاستيلاء على قطعة أرض من خلال تزوير مستندات توحي بانفصالها عن الراحل، مؤكدة أن القضية تخضع حاليًا لتحقيقات قضائية، وأنها تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب.

يُذكر أن بوسي شلبي تزوجت من محمود عبد العزيز بعد انفصاله عن زوجته الأولى، جيجي زويد، والدة أبنائه كريم ومحمد. ورغم عدم صدور أي تعليقات مباشرة من أبناء الفنان الراحل حول هذه القضية، تظل علاقتهم ببوسي شلبي محل اهتمام الجمهور، خصوصًا في ظل استمرار تداول الشائعات.