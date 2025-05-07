غدا.. أبطال فيلم 'نجوم الساحل' ضيوف منى الشاذلي في 'معكم'

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أحمد جودة - القاهرة - يحل أبطال فيلم ‘نجوم الساحل’، ضيوف مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها 'معكم' في حلقة خاصه من نوعها.

موعد عرض أبطال فيلم نجوم الساحل مع منى الشاذلي

ومن المقرر عرض حقلة أبطال فيلم نجوم الساحل مع منى الشاذلي غدا الخميس، ويكشف الأبطال كواليس العمل والتحضيرات التي سبقت عرضه.

ضيوف حلقة مني الشاذلي غدا

وضيوف حلقة مني الشاذلي غدا فريق عمل فيلم نجوم الساحل ومنهم أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبدالحميد، علي السبع.

أبطال فيلم نجوم الساحل

وضم فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبدالحميد، علي السبع، ليلى عز العرب، مالك عماد، تميمة حافظ، ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، والعمل من تأليف محمد جلال وكريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

قصة فيلم نجوم الساحل

وتدور أحداث ابطال نجوم الساحل حول مزيج بين الدراما والصراعات الكوميدية والمغامرات، ويجسد أجواء الساحل الأسطورية، من خلال مجموعة من الشباب الذين يحاولون إحياء حفل والعمل هناك في وقت الصيف.

آخر أعمال أحمد داش

وكان آخر أعمال أحمد داش هو مسلسل مسار إجباري الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي 2024، الذي قدمه في بطولة مشتركة مع عصام عمر، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، يعتمد على جريمة قتل، والمسلسل مكون من 15 حلقة، ومن بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، رشدي الشامي، جوري بكر، مي الغيطي، ياسمينا العبد، وجهاد حسام الدين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

وشارك في مسلسل ساعته وتاريخه في موسمه الأول، تجربة فريدة من نوعها، حيث قدم بطولته عدد من النجوم بجانب الممثلين الشباب الفائزين في برنامج كاستينج لاكتشاف المواهب، ومن بين هؤلاء النجوم أحمد أمين، أروى جودة، محمد شاهين، هبة مجدي، مايان السيد، ياسمينا العبد، خالد أنور، حنان سليمان، خالد كمال، وغيرهم، ويشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار بالمسلسل محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.