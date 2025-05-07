تفاصيل شخصية عمرو يوسف ضمن أحداث "السلم والتعبان 2"

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان عمرو يوسف تصوير، فيلمه الجديد السلم والتعبان 2 الذي يأتي تحت عنوان "أحمد وملك"، ويشاركه البطولة الفنانة أسماء جلال.

شخصية عمرو يوسف ضمن أحداث "السلم والتعبان 2"

ويجسد عمرو يوسف خلال احدث فيلم السلم والتعبان 2 شخصية أشهر مهندس ديكور فى مصر، ومن المقرر تقديم الجزء الثاني بأحداث مختلفة تمامًا عن الجزء الأول.

الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان

ويأتي فيلم السلم والتعبان 2 بعنوان أحمد وملك، بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، سوسن بدر كضيف شرف، تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسي عيسي، ومن المقرر تقديمه بأحداث مختلفة تمامًا عن الجزء الأول.

تفاصيل فيلم السلم والثعبان

يُذكر أن فيلم السلم والثعبان الذي عُرض عام 2001، بطولة هاني سلامة، أحمد حلمي، حلا شيحة، رجاء الجداوي، طارق التلمساني، ثريا إبراهيم، وعلا رشدي، مها عمار، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل، سامية عاطف، عمرو سلامة، تأليف طارق العريان ومحمد حفظي وإخراج طارق العريان.

قصة فيلم السلم والثعبان

دارت أحداثه في إطار رومانسي تشويقي، قدم خلاله هاني سلامة شخصية حازم وهو شاب مستهتر، فشل في أن يكون زوجًا جيدًا، وفشل فى أن يصبح أبًا جيدًا، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين حياته وقدمت دورها حلا شيحة، والتي تعيش قصة حب مع هاني سلامة مع تتابع الأحداث.

أحدث أعمال عمرو يوسف

والجدير بالذكر أن عمرو يوسف ينتظر عرض فيلم درويش الذي تعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، وهو من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، وهو من تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.