نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض مسرحية الباشا بطولة كريم عبدالعزيز بموسم جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الحساب الرسمي لموسم جدة عبر منصة إكس، عن موعد عرض مسرحية الباشا بطولة كريم عبد العزيز وهنا الزاهد.

موعد عرض مسرحية الباشا بطولة كريم عبدالعزيز بموسم جدة

ومن المقرر طرح مسرحية الباشا لمدة ثلاثة أيام، من 21 مايو، حتى 23 مايو الجاري، ضمن فعاليات سيتي ووك.

أبطال مسرحية الباشا

وشارك في بطولة المسرحية الباشا كلا من: كريم عبد العزيز، هنا الزاهد، ويزو، حاتم صلاح، هيدي كرم، دينا محسن، جان رامز، بسنت ابو باشا، ميرال شفيق، ومصطفى البنان وآخرون، والمسرحية من إخراج رامي إمام.

قصة مسرحية الباشا

وتدور أحداث مسرحية الباشا حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة التي تعيش في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، ثم تتغير حياتهم تمامًا عندما ينتقلون للعيش في فيلا المليارديرة ليلى الصياد، حيث يواجهون سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

احدث اعمال كريم عبد العزيز

ومن ناحية اخري، يواصل كريم عبد العزيز تصوير فيلم "المشروع X" من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وضيفا الشرف، النجمة هنا الزاهد، والنجم ماجد الكدواني، عصام السقا، ويجسد كريم عبد العزيز خلال الأحداث ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوروبية، ويواجه العديد من التحديات خلال رحلته لمطاردة هذه العصابة.

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

وكان اخر اعمال كريم عبدالعزيز هي مسرحية السندباد والتي عُرضت مؤخرًا ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024، وقبلها عُرضت في موسمي الرياض وجدة، ورفعت شعار كامل العدد في معظم فترات عرضها، وشهدت المسرحية عودة لـ كريم عبدالعزيز إلى المسرح بعد غيابه لمدة 22 عامًا، وشارك بجانبه كل من: نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، وشيماء سيف، والعمل من تأليف أحمد الجندي ومحمد زيزو وإخراج أحمد الجندي وإنتاج آلاء الغزالي.