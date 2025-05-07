الشرنوبي ينتظر طرح فيلم "الساعة 7" خلال موسم صيف 2025

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفنان محمد الشرنوبي طرح فيلم "الساعة 7" خلال موسم صيف 2025 ويذكر أنه قد أعلنت أسرة الفيلم عن انتهاء تصوير 50٪ من مشاهد الفيلم وسط توقعات بأن يقدّم الفيلم تجربة سينمائية مختلفة ومليئة بالأفكار الجديدة التي تواكب تطلعات الجمهور.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان محمد الشرنوبي بعض الصور من كواليس الفيلم وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بعض الصور من الكواليس وعلق عليها قائلًا: "قريبًا".

من منشور شرنوبي

من منشور شرنوبي

من منشور شرنوبي

من منشور شرنوبي

تفاصيل فيلم "الساعة 7" لـ محمد الشرنوبي

ويضم الفيلم نخبة من نجوم الكوميديا وهم محمد ثروت، أحمد الرافعي نور إيهاب، ندا موسي، محمود حافظ، أحمد الأزعر، نادين، وضيف الشرف بيومي فؤاد، الفيلم من إخراج محمود زهران، الذي يواصل حاليًا استكمال تصوير المشاهد المتبقية تمهيدًا للانتهاء من المونتاج النهائي خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث فيلم الساعة 7 في إطار كوميدي اجتماعي، ومن المتوقع أن يضيف بصمة خاصة لصيف هذا العام.

وقد نشرت شركة Arrow film production المنتجة للعمل، مجموعة من الصور من كواليس التصوير عبر صفحاتها الرسمية، أظهرت أجواء العمل وروح الفريق، ما زاد من حماس الجمهور وانتظاره للفيلم.

آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي هي أغنية "إتداريت" التي شارك بها ضمن أحداث مسلسل "80 باكو" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني السابق، وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي ومنصات الإستماع.

وأغنية "إتداريت" من كلمات وألحان خالد عصام، توزيع شرنوبي، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.



كلمات أغنية "إتداريت" لـ محمد الشرنوبي

دنيا واللي داري بيها يفهمني والنبي

هي ماشية ترازي فيا ولا قلبي اللي غبي

هي يعني بتجري عادي ولا ماشية برتم هادي

ولا انا ازمة حياتي إنك يا دنيا بتلعبي

دنيا واللي داري بيها يفهمني والنبي

هي ماشية ترازي فيا ولا قلبي اللي غبي

هي يعني بتجري عادي ولا ماشية برتم هادي

ولا انا ازمة حياتي إنك يا دنيا بتلعبي

واتداريت

ماشي في ضل حيط

بالمقسوم رضيت

وأنتي يا دنيا مش سايباني

ليه كل ما أقول خلاص

واتدارى فى ناس

القى الدنيا تاني مش سايعاني

واتداريت

ماشي في ضل حيط

بالمقسوم رضيت

وأنتي يا دنيا مش سايباني

ليه كل ما أقول خلاص

واتدارى فى ناس

القى الدنيا تاني مش سايعاني

واتداريت