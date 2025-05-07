نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحهما سويًا.. رامي صبري يغني من كلمات عمرو المصري في ألبومه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان رامي صبري لإصدار ألبومه الجديد خلال فترة صيف 2025، ويتعاون رامي صبري في هذا الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين منهم من تعاون معهم مسبقًا ومنهم من يتعاون معهم لأول مرة.

رامي صبري

ويكرر رامي صبري تعاونه مع الشاعر عمرو المصري حيث أنه يتغني من كلماته فى 3 أغنيات جدد خلال هذا الألبوم، وهذا بعد تحقيقهم نجاحًا كبيرًا وتصدرهم التريند في اغنياتهم السابقة معًا في الألبومات السابقة.

فقد تعاونوا معًا في أكثر من أغنية ومنهم (بين الحيطان، حلفتك بالليالي، كداب، على بالي) ومن المتوقع أن تحقق الأغنيات الجديدة نجاحًا كبيرًا.

الشاعر عمرو المصري

رامي صبري يتصدر التريند بأغنية “الحب عيبنا”



على جانب اخر تصدر رامي صبري مؤخرا تريند قائمة الأكثر استماعا على تطبيق أنغامي من خلال أغنية "الحب عيبنا" التي تم عرضها ضمن الأحداث الدرامية لمسلسل ونقابل حبيب" للنجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي.

كما تصدرت أغنية "الحب عيبنا" تريند مواقع التواصل ومختلف منصات الموسيقي حيث حققت ملايين المشاهدات والاستماع بمصر والعالم.

وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور حيث أنها تستمر في حصد المشاهدات العالية حتي الآن بالرغم من مرور شهر على طرحها، وقد حققت الأغنية انتشارًا واسعًا حيث وصلت نسبة مشاهدتها نحو قرابة ال 6 مليون مشاهدة منذ بداية طرحها عبر "يوتيوب"، وأيضًا تحافظ على صدارة تريند جميع مواقع التواصل الإجتماعي.



تفاصيل أغنية “الحب عيبنا” لـ رامي صبري



وأغنية الحب عيبنا، من كلمات النجم كريم فهمي في أولى تجاربه كمؤلف أغاني، وألحان عمرو الشاذلي.

كلمات أغنية “الحب عيبنا” لـ رامي صبري



طب ليه يا لقا بتنادينا لما الفراق مكتوب علينا

طب ليه تزيد الودّ بينا والحنين ترميه علينا

حتى الصداف كثرت ما بينا والعشم زاد سنة، سنة

طب ليه بتبني الذكريات لما الفراق هيهدّ بينا

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر كفاية كذب خلاص تعبنا

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر كفاية كذب خلاص تعبنا

طب ليه يا لقا تعيده ثاني لما أنت في الآخر أناني

ليه تجمع في الحبايب لما جاي لك يوم وسايب

كنت جيبها واحدة، واحدة كنت جيبها حبّة، حبّة

كنت قبل ما تنهي بنا قلّلنا شويّة محبّة

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر كفاية كذب خلاص تعبنا

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر كفاية كذب خلاص تعبنا

طب ليه يا لقا

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر.