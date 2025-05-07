نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيان مثير للجدل من ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، استوري عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر صورة من بيان مكتب المحامي أحمد طنطاوي الخاص بورثة الفنان محمود عبد العزيز بشأن، إدعاء سيدة -لم يذكر اسمها- حول علاقتها بوالدهما، وإقامتها دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب، حسب ما ذكر البيان.

وقد نص البيان على ما يلي:-

"في الآونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الافتراء والكذب على والدنا الراحل رحمة الله عليه".

تابع البيان: "وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوي قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها".

من استوري الفنان كريم محمود عبد العزيز

أضاف: "وإيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة فقد أثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوي والبلاغات".

أكد: "وقد صدرت كافة الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية وجاءت تأكيدا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".

أردف: "ونعلن للجميع أن ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيره هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998 ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئه في مصر والوطن العربي وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الإرتباطات والمهرجانات".

اختتم: "وإذ نؤكد على أننا لا نحب الخوض في صراعات مع أي شخص ولكننا نرفض المساس باسم وتاريخ والدنا ولن نتغاضى عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان ونؤكد إننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الإجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".

