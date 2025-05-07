نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "فستانك الأبيض" تحقق مليار مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان حسين الجسمي عن تحقيق أغنية "فستانك الأبيض" مليار مشاهدة عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" يحمل داخله جميع أرقام ونسب مشاهدات أغنية "فستانك الأبيض".

حيث ظهر في بداية الفيديو، أغنية فستانك الأبيض تتصدر المنصات الرقمية ومواقع التواصل بأكثر من مليار مشاهدة، وقد علق الجسمي على ذلك الفيديو قائلًا: "نشيد الحب في كل المناسبات".

منشور حسين الجسمي

منشور حسين الجسمي

تفاصيل أغنية “فستانك الأبيض” لـ حسين الجسمي

وتعد أغنية "فستانك الأبيض" هي إهداء من هشام جمال إلى ليلي زاهر احتفالًا بزفافهم وجاءت الأغنية تحمل اسم "ليلي".

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حقق كليب "فستانك الأبيض" من حفل زفاف ليلي زاهر نسب مشاهدات عالية حيث أنه حقق 11 مليون مشاهدة ويحتل التريند الأول، وأغنية "فستانك الأبيض" هي من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.

هشام جمال يكشف تفاصيل أغنية فستانك الأبيض لـ حسين الجسمي

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح هشام جمال الأغنية كفيديو كليب من حفل الزفاف عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير 'انستجرام" وذلك عبر صفحته الرسمية حيث نشر الفيديو وعلق عليه قائلًا: "أولا احنا بجد مش لاقيين كلام يوصف احساسنا بفرحتكم معانا وبأهلنا وأصحابنا اللي كانوا معانا في أحلى يوم في حياتنا، وفيه ناس كتير لازم نشكرهم بالاسم.. لكن أنا عايز أبدأ بأغنية (فستانك الأبيض) اللي بدأنا بيها الفرح"



: "الحقيقة اني كنت ملحن الاغنيه دي مفاجأه ل ليلى فعلا وكان المفروض الأول اني انا اللي هغنيها وافاجيء ليلى بيها في الفرح..لكن اخويا الكبير وصديقي وقبلهم الفنان العظيم حسين الجسمي عملي انا كمان مفاجاه وكلم مادي صاحبي واخويا وموزع الاغنيه من ورايا وعملولي هما مفاجأه في يوم تسجيل الاغنيه ولقيت الاغنية متسجله بصوت حسين الجسمي اللي ملوش زي واللى خلى الموضوع راح في حته تانيه عندي وعند عروستي ليلى اللي بتحبه جدا".وأضاف هشام جمال: "شكرا ليك بجد على احلى هديه لليلى وليا، شكرا للشاعر المحترف واخويا الكبير أمير طعيمة، الموزع العبقري مادي..اخويا اللي تعبته معايا جدا مهندس الصوت الشاطر وحبيبي بيشوي مجدي، واخيرا شكرا لحمايا اللذيذ والفاهم أحمد زاهر اللي اشترك معايا في الجريمه دي".

كلمات أغنية "فستانك الأبيض" لـ حسين الجسمي



خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها والارض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها، خطوة ورا خطوة بقربلك، جايلك عشان افرح قلبك، وعمري اللي كان قبل ماقابلك مش حسب ايامه من قبلك، فستانك الابيض اللي هياخد منك حته، وعشان اليوم ده رسمت وعملت مليون خطه، والناس والدنيا بتعزف زفة، وقالوا الشعر عن ليلى وكتبوا في سحرها دواويين، وأنا وليلى بقينا لبعض في دنيتنا سوا عايشين ".