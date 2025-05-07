"أنا مش هسيب ماما في اللي هي فيه".. ياسين الأشروبي يساند والدته راندا البحيري في أزمتها الصحية ويكشف عن معاناتها من الظلم

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لحظة إنسانية مؤثرة ومليئة بالمشاعر، خرج ياسين الأشروبي، نجل الفنانة راندا البحيري، عن صمته ليكشف عن جانب خفي من حياة والدته، لم يكن يعرفه كثيرون عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، تحدّث الشاب المراهق عن تعرض والدته للظلم والمعاناة اليومية التي كانت تخفيها خلف ابتسامة اعتاد جمهورها رؤيتها.

في الوقت نفسه، وجدت الفنانة راندا البحيري نفسها مضطرة للرد على المشككين في واقعة التسمم التي تعرضت لها مؤخرًا في الإمارات، موثقة ما حدث لها بالتقارير الرسمية، ومؤكدة اتخاذها لإجراءات قانونية حاسمة.

كلمات نجل راندا البحيري تكشف المستور

نشر ياسين الأشروبي، نجل الفنانة راندا البحيري، منشورًا عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" عبّر فيه عن فخره بوالدته، وكشف المعاناة التي تمر بها، قائلًا:

"أنا ياسين الأشروبي.. أيام وهكمل ١٥ سنة.. شاب مصري من حي الجيزة، مولود في ميدان التحرير.. ابن الفنانة الجميلة راندا البحيري، وفخور جدًا إني ابنها".

وتابع: "مش هسيب ماما في اللي هي فيه.. هي بتتعرض لظلم يوميًا، وأنا كمان اتظلمت قبل كده وكل الناس عارفة من مين. ماما كانت دايمًا بتظهر قدام الناس قوية ومبسوطة، لكن الحقيقة إنها كانت بتعاني كتير".

وأشار إلى أن والدته كانت تتعرض لمضايقات وتهديدات لم يكن بإمكان أي شخص تحمّلها، مختتمًا منشوره برسالة مؤثرة: "ربنا يخليكي ليا يا ماما.. وربنا ما يحرمنيش منك أبدًا".

رد مؤثر من راندا البحيري على ابنها

وفي تعليق قصير ومعبّر، ردّت الفنانة راندا البحيري على منشور ابنها قائلة: "ربنا يخليها ليك ويحفظكم ويبعد عنكم أي سوء يارب"، في إشارة واضحة لعمق العلاقة بين الأم وابنها والدعم العاطفي المتبادل بينهما.

راندا البحيري تواجه المشككين في أزمة التسمم

من جهة أخرى، خرجت راندا البحيري بتصريحات قوية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، لترد على المشككين في حديثها عن تعرضها للتسمم، مؤكدة أنها لم تُعلن عن الأزمة إلا بعد أن تحسّنت حالتها الصحية وحصلت على المستندات الرسمية.

قالت: "مش لازم أطلعلكوا وأنا معلقة محاليل وبرجع وبرتعش.. استنيت لما بقيت كويسة وجالي التقرير الرسمي من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبعدها اتكلمت عن الواقعة بالمستندات".

تفاصيل الواقعة الصحية في الإمارات

تعرضت الفنانة راندا البحيري لأزمة صحية حادة أثناء تواجدها في الإمارات، بعد تناولها وجبة من أحد فروع سلسلة "بلبن"، ما تسبب لها في حالة تسمم شديدة، استدعت نقلها إلى المستشفى في حالة إعياء شديد.

وأجرت الفنانة فحوصات طبية شاملة، أكدت تعرضها لتسمم غذائي، حيث تلقت الرعاية اللازمة من فريق طبي متكامل يضم أطباء من جنسيات مختلفة.

دور هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية

أشارت راندا إلى أن الهيئة المختصة تواصلت معها فور علمها بالواقعة، وفتحت تحقيقًا عاجلًا أدى إلى اكتشاف مخالفات صحية داخل المطعم، الذي تم وضعه تحت المراقبة لمتابعة التزامه بمعايير السلامة.

إجراءات قانونية حاسمة

أعلنت الفنانة أنها كلفت المستشار القانوني الخليل إبراهيم إبراهيم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الحادث، سواء في الإمارات أو في مصر، مؤكدة تمسكها بحقها الكامل في محاسبة من تسبب لها بالأذى.

رسالة شكر للإمارات وشعبها



في ختام بيانها، عبّرت راندا البحيري عن امتنانها لحكومة دولة الإمارات، قائلة: "شكرًا من القلب لحكومة الإمارات.. شكرًا أولاد زايد على اهتمامكم بالإنسان وكرامته، ولن أنسى أبدًا هذا الموقف النبيل".