مخرج "لام شمسية" يعتذر عن أخطاء بالحلقة الأخيرة قدم المخرج المصري كريم الشناوي اعتذارا للجمهور عن ما وصفه بـالأخطاء التي شابت الحلقتين الأخيرتين من مسلسله إقرأ المزيد

قدم المخرج المصري كريم الشناوي اعتذاراً للجمهور عن ما وصفه بـ"الأخطاء" التي شابت الحلقتين الأخيرتين من مسلسله "لام شمسية" الذي عرض بالموسم الرمضاني السابق والذي لاقى نجاحاً كبيراً.

وقال كريم الشناوي، في مقابلة مع برنامج "سينماتيك" على قناة STC أمس الثلاثاء: "كل تفاصيل المسلسل كان لها تفسير، إلا أن الحلقة الـ14 خرجت للجمهور باسمين مختلفين على منصتي العرض بسبب قرار اتخذته باللحظات الأخيرة لتغيير اسم الحلقة، فتأخرت إحدى المنصتين في تغيير الاسم، ما أدى لظهور الحلقة باسم "الساعة" على منصة وباسم "الظل" على المنصة الأخرى".

وقال الشناوي إن "هذا الخطأ كان يمكن تداركه لو أنا وأسرة العمل لم ننتظر حتى اللحظات الأخيرة قبل العرض لتغيير الاسم".

كما تطرق المخرج أيضاً إلى مسألة تأخير عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية" لعدة ساعات، وقال إن "عطلاً تقنياً تسبب في تأخير عرض الحلقة"، مضيفاً أنه شعر "بالهلع خلال هذه المدة قبيل عرض الحلقة الأخيرة، نظراً لاعتقاد البعض أن هناك تأجيل في عرض الحلقة".

واعتذر الشناوي للجمهور قائلاً إنه لم يكن يريد أن يحدث هذا التأخير الذي تسبب في حالة من البلبلة والتكهنات، وإنه كان يفضّل أن تعرض الحلقة في موعدها على كل المنصات".

يذكر أن عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل صاحبته شائعات وأقاويل كثيرة، وخصوصاً أن الحلقة لم تعرض في الموعد المقرر لها، وانتظر الجمهور لبعض الوقت حتى أصبحت الحلقة متاحة للعرض.

وحينما عرضت الحلقة، جاء مشهد الختام على وقع أغنية "اسلمي يا مصر"، ما رآه البعض غير منطقي، وقد اعتقد البعض، وعلى رأسهم الناقد الفني طارق الشناوي، أن صناع المسلسل تعرضوا لضغوط رقابية من أجل إضافة الأغنية. هذا الأمر دفع الكاتب عبد الرحيم كمال، المكلف برئاسة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لحسم الأمر بشكل قاطع، بعد أن رد عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، واصفاً ما قيل بأنها "شائعة سخيفة".

وعرض مسلسل "لام شمسية" في الموسم الرمضاني السابق ولاقى نجاحاً جماهيرياً كبيراً، كما أشاد به النقاد والمتخصصون ووصفوه بالعمل "الجريء" و"الهام" حيث ناقش قضية اجتماعية حساسة وهي التحرش بالأطفال.

ذكر أن المسلسل من بطولة أمينة خليل، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي، والطفل علي البيلي وغيرهم.