نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستراحة قصيرة لفريق "أحمد وأحمد"... وتصوير مشاهد أكشن في الصحراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار من الكوميديا والإثارة، يواصل النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي تصوير أحدث أعمالهما السينمائية "أحمد وأحمد"، وسط ترقب كبير من الجمهور، حيث يحمل الفيلم في طياته قصة مختلفة وأحداثًا مشوقة، تمزج بين الأكشن والمواقف الطريفة.

وقد حصل فريق العمل مؤخرًا على استراحة قصيرة استعدادًا لتصوير مشاهد جديدة داخل ديكورات يتم تجهيزها خصيصًا لهذا العمل.

إجازة مؤقتة بسبب تجهيز الديكورات

توقفت أسرة فيلم "أحمد وأحمد" عن التصوير لمدة يومين، نظرًا لبناء ديكورات جديدة خاصة ببعض المشاهد القادمة. ومن المقرر أن يعود فريق العمل لاستئناف التصوير بعد الانتهاء من تجهيز الديكور الرئيسي الذي تجري فيه أغلب أحداث الفيلم.

مشاهد أكشن على الطريق الصحراوي



يستغل النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي فترة الإجازة لتصوير عدد من مشاهد الأكشن الخارجية على الطريق الصحراوي، والتي تستغرق يومين متواصلين، وتعد هذه المشاهد من أبرز لقطات الفيلم التي تحمل طابع المغامرة والتشويق.

السقا يفقد الذاكرة وتبدأ الكوميديا

تشهد أحداث الفيلم مفاجأة درامية مثيرة، حيث يتعرض أحمد السقا لحادث يدخل بسببه في غيبوبة ويفقد الذاكرة لمدة يوم كامل. ومن هنا تنطلق شرارة المواقف الكوميدية التي تجمعه مع أحمد فهمي، في إطار غير تقليدي يجمع بين التوتر والضحك في آنٍ واحد.

علاقة غير متوقعة بين البطلين

يلعب أحمد السقا في الفيلم دور خال أحمد فهمي، ويعيش معه في منزل واحد، وهو ما يخلق بينهما سلسلة من المفارقات الكوميدية المليئة بالتفاصيل الإنسانية، والمواقف الساخرة الناتجة عن الاختلاف بين الشخصيتين.

جيهان الشماشرجي تنضم إلى البطولة

أحدث المنضمين لفريق الفيلم هي الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي، والتي تشارك في البطولة إلى جانب السقا وفهمي، في عمل يحمل توقيع المخرج أحمد نادر جلال، الذي يعود بهذا الفيلم لتقديم تجربة تجمع بين الطابع الكوميدي والرؤية الإخراجية المتميزة.