نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مذيعو راديو إنرجي ينعون المؤسس وليد مصطفى ويعبرون عن حزنهم لوفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الحزن بين مذيعي راديو إنرجي 92.1، وذلك في أول عودة لهم إلى الهواء مباشرة عقب فترة الحداد التي أعلنها الراديو لرحيل المؤسس الدكتور وليد مصطفى، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

وقالت عايدة سعودي، المدير التنفيذي للإذاعة، عن الدكتور وليد مصطفى: “كان حلمه أن يطلق راديو مختلف، راديو بمعايير دولية لكن ناطق باللغة العربية، كان رائدا في التطوير والتجديد، وكان دائمًا مُلهِمًا وظهرًا وسندًا”.

وقالت سارة المنذر عن رحيل مصطفى: “الإعلام كله فقده، بل والفن أيضًا. كان مهنيا في عمله، وإنسانًا جميلًا وطيبًا، وكان يعامل الكبير والصغير بنفس الشكل”.

فيما قال باسم كميل: “كان بيشجع كل الناس، وخاصة الشباب، وكان لديه إيمان بهم، وكان يتعامل معنا على أننا أهله”.

وقالت سلمى قاسم: “هو رجل له بصمة كبيرة جدًا في تطور الإعلام في مصر”، فيما قال محمد طارق أضا: “كان على المستوى المهني له نجاحات كثيرة، وكان يراهن على قوة وشغف الشباب”.

ونعاه صبري زكي، وقال: “كان مثالًا للرجولة والشهامة، وعرفنا محبته في اليومين الماضيين. وعلى الرغم من الألم الذي كان يمر به، إلا أنه كان يمر به في صمت، وكان يتابع الأمر بنفسه”.

وقال وائل منصور: “الدكتور وليد مصطفى كان الأب الروحي للجميع، وقد تركنا، لكنه ترك أثرًا كبيرًا في نفوسنا جميعًا”، وقالت منة عامر: “هو رجل استطاع أن يجمع بين المهنية والإنسانية”.

فيما قالت زهرة رامي، مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي: “الدكتور وليد مصطفى لديه نجاحات استثنائية، وكان عظيمًا في اختيار المواهب”.