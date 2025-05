نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان كان يحتفي بمئوية "حمّى الذهب" ويخصص مساحة بارزة للسينما المصرية في ندوة خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في احتفالية سينمائية فريدة تجمع بين عراقة الماضي وتنوع الحاضر، أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن برنامجه الخاص الذي يسبق انطلاق دورته المقبلة، حيث يحتفل هذا العام بمرور مئة عام على أحد أهم أفلام تشارلي شابلن، إلى جانب عروض تكريمية وأفلام نادرة من مختلف أنحاء العالم، مع تخصيص ندوة خاصة عن السينما المصرية باعتبارها قوة جماهيرية في العالم العربي، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالإنتاج السينمائي العربي في المحافل الدولية.

عرض خاص لفيلم تشارلي شابلن قبل افتتاح المهرجان



يفتتح مهرجان كان فعالياته هذا العام بعرض فيلم "حمّى الذهب" لتشارلي شابلن، بمناسبة مرور مئة عام على إنتاجه، وذلك في عرض استثنائي يُقام في الثالث عشر من مايو داخل مسرح ديبوسي، ليكون بمثابة تحية للفن الصامت وأحد أعظم رموزه.

عروض كلاسيكية وتكريمات لمخرجين عالميين



يتضمن البرنامج الاحتفالي عرض النسخة المُرمّمة من فيلم "يي يي" للمخرج التايواني الراحل إدوارد يانغ، إلى جانب إعادة إصدار لفيلم "الصلب المغلي" (Hard Boiled) للمخرج جون وو، احتفالًا بإرث السينما الآسيوية. كما يحتفي المهرجان بالذكرى التسعين لفيلم "ميرلوس" لمارسيل بانيول، رئيس لجنة تحكيم كان عام 1955.

تحية لأساطير السينما العالمية

ومن بين الفعاليات البارزة أيضًا، عروض لأفلام وثائقية تستعرض مسيرة رواد السينما مثل ديفيد لينش، وكارلوس دييغي، وبيير-ويليام غلين. ويعود المخرج كيفن سميث إلى الكروازيت مع فيلمه "دوغما"، كما تقدم المخرجة من هونغ كونغ تانغ شوشوين فيلمها "القوس"، إلى جانب تحية خاصة للمخرج إستفان زابو، والاحتفاء بالذكرى الخمسين لفيلم "أحدهم طار فوق عش الوقواق" (One Flew Over the Cuckoo's Nest).

السينما العربية والعالمية في قائمة متنوعة

تتوسع قائمة الأفلام الكلاسيكية لتشمل عرضًا تكريميًا للمخرج الجزائري محمد الأخضر حمينة، إلى جانب أفلام نادرة من كولومبيا والعراق، وأعمال من أول مخرجة سينمائية في سريلانكا. كما يُعرض فيلم "ماغيراما" (Magirama) لأبيل غانس، وتُستذكر الذكرى الـ120 لميلاد المخرج الياباني ناروسي.

أفلام ملهمة وأسماء لامعة تعود للأضواء

يعرض المهرجان الفيلم الأرجنتيني "ما بعد النسيان" (Más allá del olvido) الذي يقال إنه كان مصدر إلهام لألفريد هيتشكوك في فيلمه الشهير "فيرتيجو".

وتُقدم الممثلة ماريسكا هارجيتاي نظرة حميمية عن حياة والدتها، نجمة الخمسينيات جين مانسفيلد. كما يُسلّط الضوء على المخرج ساتياجيت راي من خلال عدسة المخرج ويس أندرسون، ضمن مبادرة من مؤسسة مارتن سكورسيزي السينمائية.

السينما المصرية في قلب كان

ومن أبرز ما يقدمه مهرجان كان هذا العام، ندوة بعنوان "مصر: دولة الأفلام الجماهيرية في العالم العربي"، تُقام ضمن فعاليات السوق السينمائي يوم الخميس 15 مايو من الساعة 11:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا، على المسرح الرئيسي.

يدير الندوة الصحفي نيك فيفاريللي من مجلة "فارايتي"، ويشارك فيها نخبة من صناع السينما المصريين، على رأسهم الفنان حسين فهمي والفنانة يسرا، حيث يناقشون مسيرة وتطور السينما المصرية ودورها البارز في تشكيل الوعي الثقافي العربي.