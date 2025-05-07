نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سيكو سيكو" يتصدر السباق ويتجاوز 161 مليون جنيه.. مفاجآت غير متوقعة في شباك التذاكر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد شباك التذاكر المصري خلال الأيام الماضية تقلبات درامية ومفاجآت كبرى لم تكن في الحسبان، حيث تبدلت مراكز الأفلام بشكل لافت، وحقق بعضها قفزات هائلة في الإيرادات متفوقة على منافسيها بفارق يتجاوز 100 مليون جنيه.

وفي هذا التقرير نستعرض بالتفصيل حصيلة إيرادات أحدث خمسة أفلام مصرية، والأسباب التي جعلت بعضها يتصدر المشهد بينما تراجع البعض الآخر رغم طاقاته التمثيلية الكبيرة.

"سيكو سيكو" في الصدارة بأكثر من 161 مليون جنيه



اعتلى فيلم "سيكو سيكو" قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في دور العرض المصرية، محققًا رقمًا ضخمًا تجاوز 161 مليون و140 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه في أبريل الماضي.

ويُعد هذا الإنجاز شهادة واضحة على شعبية الفيلم وتأثيره القوي في الجمهور المصري الباحث عن الضحك والإثارة في آنٍ واحد.

تدور أحداث "سيكو سيكو" حول شابين أحدهما موظف في شركة شحن والآخر لاعب فيديو جيمز، ينقلب مسار حياتهما حين يتورطان في أزمة غامضة تقودهما إلى مواجهات غير متوقعة وسلسلة من المفاجآت، فيحاولان النجاة من المأزق بأقل الخسائر الممكنة، وسط مواقف تجمع بين الكوميديا والتشويق.

يضم الفيلم نخبة من النجوم الشباب والمخضرمين، على رأسهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، ومحمود صادق حدوتة، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وهو ما ساهم في نجاح الفيلم وتقديم تجربة سينمائية متكاملة للجمهور.

"الصفا الثانوية بنات": 20 مليون ونصف في سباق الإيرادات

رغم المنافسة القوية، استطاع فيلم "الصفا الثانوية بنات" أن يحجز لنفسه موقعًا في قائمة الأعلى إيرادًا، محققًا 20 مليون و500 ألف جنيه منذ بداية عرضه. الفيلم يقدّم جرعة من الكوميديا الشبابية من خلال قصة شاب صعيدي ينتقل إلى القاهرة، ليواجه مواقف مضحكة وسط أجواء مدرسية بطابع ساخر.

ويشارك في بطولة الفيلم علي ربيع، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.

"نجوم الساحل": حضور شبابي وإيرادات تقارب 13 مليون جنيه



فيلم "نجوم الساحل"، الذي يعتمد على طاقم شاب ويشهد أول تجربة تمثيلية لمغني الراب "فليكس"، نجح في تحقيق 13 مليون و245 ألف جنيه.

ويشارك في البطولة مايان السيد، أحمد داش، علي صبحي، تميم حافظ، وآخرون. ورغم افتقار الفيلم لأسماء جماهيرية ضخمة، إلا أن الحضور الشبابي وروح التجديد منحاه دفعة في شباك التذاكر.

"فار بـ7 ترواح": إطلالة أخيرة متواضعة للراحل سليمان عيد



الفيلم الأخير في القائمة هو "فار بـ7 ترواح"، الذي لم يتجاوز 2.5 مليون جنيه في دور العرض، رغم كونه آخر عمل سينمائي للفنان الراحل سليمان عيد ورغم الطابع الكوميدي الذي حاول الفيلم تقديمه، إلا أن ضعف الدعاية وقوة المنافسة ربما كانت من أسباب تواضع إيراداته.