نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تتصدر في "زين الزين" بثلاث إطلالات تخطف الأنظار وكليب ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت شمس الأغنية العربية، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أغنيتها الجديدة "زين الزين"، وهي الإصدار الثاني من ألبومها من إنتاج وتوزيع روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد أيام من التشويق والإثارة التي سبقت الطرح الرسمي عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

كليب نجوى كرم يتصدر التريند

وما إن نُشر كليب الأغنية حتى أشعل منصات السوشيال ميديا وحقق انتشارًا واسعًا، لتتصدر الترند في عدد من الدول العربية وتصبح حديث الجمهور والإعلام في آنٍ معًا.

أغنية "زين الزين" حملت توقيع الشاعر محمد درويش، ولحنها أحمد بركات، وتولى التوزيع الموسيقي سليمان دميان، أما الكليب فجاء بإخراج فني مبهر حمل توقيع بيار خضرا، الذي قدّم العمل بأسلوب بصري عصري وبتقنيات حديثة، ما منح الأغنية بُعدًا جماليًا إضافيًا.

إطلالة نجوى كرم في الكليب الجديد

ظهرت نجوى كرم في الكليب بثلاث "لوكات" مختلفة، جسّدت فيها حضورها المتجدد وأناقتها المعهودة، وتنوّعت الإطلالات ما بين الرقي، الجرأة، والعصرية، ما جعل من الكليب لوحة فنية متكاملة عكست إحساس الأغنية وروحها. وبدت نجوى أكثر تألقًا وثقة على الصعيدين الفني والغنائي، لتؤكد مرة جديدة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الساحة الغنائية العربية.

نجاح أحدث أغاني نجوى كرم

ومنذ اللحظات الأولى، لاقت الأغنية تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، وتناقلها عشاق نجوى عبر مختلف المنصات، وسط إشادة لافتة بالإنتاج الضخم وجودة التنفيذ، سواء على مستوى الكلمات أو الموسيقى أو الصورة.

وأبدعت نجوى في أدائها واختيارها لأغنية "زين الزين"، حيث قالت فيها بمقطع متميّز:

زين الزين زين الزين

مثلك إنت ما في اتنين

إنت أحلى من هالدنيا

مو بس بضعف.. ضعفين

إنت الأول، إنت الأول

والعالم خلفك صفّين

من يوم اللي شفت عيونك

قلبي انقسم نصّين

وقد طُرحت "زين الزين" رسميًا عبر قناة Rotana Music على موقع YouTube، كما أصبحت متوفرة على جميع المنصات الموسيقية والإذاعات العربية، لتُضاف إلى سلسلة نجاحات نجوى كرم التي تثبت في كل مرة أنها قادرة على الإبداع والتجدّد، محافظة على أصالتها وصوتها الفريد.