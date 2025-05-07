كندة علوش تكشف تطورات وضعها الصحي بعد الخضوع لعملية جراحية كشفت الفنانة كندة علوش خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها للعلاج من مرض إقرأ المزيد

كشفت الفنانة كندة علوش خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها للعلاج من مرض سرطان الثدي، مشيرة إلى أنها انتهت من جميع مراحل العلاج، بما في ذلك العلاج الكيماوي والجراحة.

أكدت كندة أنها تعاني خلال هذه الفترة من بعض المضاعفات الخاصة بالعملية الجراحية التي خضعت لها، وأصبحت ذراعها أكثر حساسية وعليها الالتزام ببعض القواعد الطبية لتفادي أي مشاكل صحية.

كان لافتاً للانتباه أن كندة علوش ترتدي "جوانتي" ضاغطاً في يدها اليمني، وفسرت ذلك قائلة: "أنهيت العلاج بالكامل، لكن ارتداء القفاز الضاغط سببه حالة منتشرة بين عدد من السيدات بعد إجراء الجراحة، حيث تتم أحياناً إزالة جزء من الغدد الليمفاوية تحت الإبط، وهي المسئولة عن تصريف السوائل من الجسم".

ووجهت كندة نصيحة لكل من خضعت لجراحة مماثلة قائلة: "إذا لاحظتِ أي انتفاخ في الذراع بعد العملية، يجب استشارة طبيب الأورام والتوجه لتخصص "الليمفيديما" فوراً؛ لأنه يحتاج إلى علاج فيزيائي وتمارين خاصة، مع ارتداء أربطة ضاغطة تساعد في تصريف السوائل".

أكدت كندة أن ارتداءها لهذا القفاز له تأثير إيجابي فيها، وذلك لأنه يخفف من أعراض شكل يدها المنتفخة، مشيرة إلى أن العلاج سيحتاج إلى وقت طويل قد يمتد مدى الحياة.

يُذكر أن كندة علوش عادت للمشاركة بموسم دراما رمضان ببطولة مسلسل "إخواتي" وتدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهن؛ إذ يُضطررن للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمررن بها، ثم تتوالى الأحداث.

ويُشارك ببطولة مسلسل "إخواتي" كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، محمد ممدوح، محمد صلاح، ثراء جبيل، أحمد حاتم. ويأتي المسلسل من تأليف: مهاب طارق ومن إخراج: محمد شاكر خضير.