منتج مسلسل المداح يعلن عن تقديم جزء سادس "أسطورة النهاية" أعلن المنتج صادق الصباح عن تقديم الجزء السادس من مسلسل المداح في رمضان 2026 ويحمل اسم أسطورة النهاية.وقال إقرأ المزيد

أعلن المنتج صادق الصباح عن تقديم الجزء السادس من مسلسل "المداح" في رمضان 2026 ويحمل اسم "أسطورة النهاية".

وقال صادق الصباح خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم": "المداح مسلسل مختلف لا يوجد مشروع رمضاني يحكي عن نفس المواضيع وهو قماشة عريضة يمكن أن يحكي عنها كثيرا، قلت سابقا أن الجزء الخامس بعد 150 حلقة هو الأخير لأن كل الفريق من حقه أن يقدم شيئا جديدا، لكن المشكلة أن أول 10 أيام في رمضان حقق نجاحا رهيبا وطلب منا أن نقدم الموسم السادس، وسنطلق عليه "أسطورة النهاية" حتى يكون الأخير".

وتابع: "في رمضان 2027 سنقدم مع حمادة هلال موضوعا آخر وعمل جديد ولدينا فكرة بدأنا نطورها والعمل عليها".

مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي،غادة عادل، محسن محيي الدين،أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.