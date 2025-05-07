فن ومشاهير

درة تتألق بالكاجوال من Fendi في أحدث جلسة تصوير

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  • درة تتألق بالكاجوال من Fendi في أحدث جلسة تصوير 1/10
  • درة تتألق بالكاجوال من Fendi في أحدث جلسة تصوير 2/10
  • درة تتألق بالكاجوال من Fendi في أحدث جلسة تصوير 3/10
  • درة تتألق بالكاجوال من Fendi في أحدث جلسة تصوير 4/10
  • درة تتألق بالكاجوال من Fendi في أحدث جلسة تصوير 5/10
  • درة تتألق بالكاجوال من Fendi في أحدث جلسة تصوير 6/10
  • درة تتألق بالكاجوال من Fendi في أحدث جلسة تصوير 7/10
  • درة تتألق بالكاجوال من Fendi في أحدث جلسة تصوير 8/10
  • درة تتألق بالكاجوال من Fendi في أحدث جلسة تصوير 9/10
  • درة تتألق بالكاجوال من Fendi في أحدث جلسة تصوير 10/10

 شاركت الفنانة درة جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة لها.

نشرت درة الصور عبر حسابها على Instagram وأطلت بإطلالة كاملة من Fendi.

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ظهرت درة بإطلالة رياضية بجاكيت وبنطلون واسع يدمج الألوان الأزرق والأبيض والبني والأصفر مع طبعة Fendi الشهيرة. ونسقت درة معه حذاءً أبيض من الكروشيه، وحقيبة صغيرة باللون البني الفاتح.

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يذكر أن درة خاضت مؤخرا تجربة الإخراج بفيلمها "وين صرنا؟".

"وين صرنا؟" فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته درة زروق في أولى تجاربها الإخراجبة والإنتاجية.

الفيلم مدته 79 دقيقة ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات. وفي مصر ، تنتظر زوجها الذي لن يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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