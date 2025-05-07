اليوم بمهرجان نوادي المسرح 32.. "قابل للحذف" و"أناكوندا" على مسرح القناطر

القاهرة - محمد ابراهيم -

تتواصل اليوم الأربعاء بمسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية في السادسة مساء، فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم المواهب الشابة.

عرض قابل للحذف

ويشهد اليوم عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "قابل للحذف" لفرقة كوم أمبو المسرحية، تأليف طه الأسواني، وإخراج علي جودة، وتدور أحداثه حول قصة شاب يعاني من متلازمة اضطراب كرب ما بعد الصدمة، نتيجة تعرضه لموقف صادم قلب حياته رأسا على عقب.

عرض أناكوندا

أما العرض الثاني، بعنوان "أناكوندا"، لفرقة قنا، تأليف محمد موسى، وإخراج أحمد عبد المنتصر، ويعرض في الساعة الثامنة مساءً، ويناقش عددا من القضايا المجتمعية، وكيفية التعامل معها وذلك من خلال مشاهد متصلة منفصلة.

ينفذ المهرجان بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويشارك فيه هذا العام 27 عرضا مسرحيا مجانيا، بواقع عرضين يوميا، ويدير الدورة المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح.

كما تصدر عن المهرجان نشرة يومية برئاسة تحرير الكاتب والناقد يسري حسان، وتتكون اللجنة التحكيمية من د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

ويعد المهرجان الختامي لنوادي المسرح أحد أبرز المنصات الثقافية لاكتشاف ودعم المواهب المسرحية الشابة من مختلف المحافظات، حيث تتيح الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلاله مساحة حرة للإبداع والتجريب، تأكيدا على دورها في تحقيق العدالة الثقافية وتعزيز الحراك الفني بالمجتمع.