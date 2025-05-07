نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة وهبة تثير الجدل بإطلالتها في لقاء رسمي مع سفير مصر باليونان.. أنتقادات بسبب الألوان وطريقة الجلوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعلت الإعلامية بسمة وهبة منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في لقاء رسمي جمعها بسفير مصر لدى اليونان، السفير عمر عامر، حيث أثارت إطلالتها وطريقتها في الجلوس خلال اللقاء حالة من الجدل الواسع، دفعت العديد من المستخدمين إلى انتقادها والتعليق بسخرية على مظهرها الذي وصفوه بغير اللائق بالمناسبة الرسمية.

إطلالة صفراء جريئة تفتح باب الانتقادات



ظهرت بسمة وهبة خلال اللقاء مرتدية بدلة باللون الأصفر الصارخ، مع حقيبة يد من نفس اللون، وضعتها على الطاولة أمامها، لتدخل هذه العناصر بقوة في المشهد المتداول على مواقع التواصل.

واعتبر كثيرون أن اللون اللافت ومكان وضع الحقيبة لا يتناسبان مع الطابع الرسمي للقاء مع مسؤول دبلوماسي بحجم سفير الدولة.

الجلوس “رجل على رجل” يثير التساؤلات حول البروتوكول



لم يتوقف الجدل عند حدود الألوان، بل تصاعد بسبب طريقة جلوس بسمة وهبة خلال اللقاء، حيث ظهرت وهي تضع "رجلًا على رجل"، ما أثار انتقادات وُصفت بأنها تمس احترام البروتوكول المعمول به في اللقاءات الرسمية.

واعتبر البعض أن هذه الوضعية تعكس نوعًا من قلة الاحترام أو عدم إدراك لطبيعة المناسبة.

سخرية لاذعة من رواد مواقع التواصل

عدد من النشطاء لم يكتفِ بالانتقاد، بل لجأ إلى السخرية من مظهر بسمة وهبة، حيث ربط البعض بين لون ملابسها الصفراء وبين ألوان الكراسي والأرضية في الغرفة، معلقين بعبارات مثل: "شكلها متنسق مع ديكور القاعة علشان تبقى ماشية مع التنجيد!"، في إشارة إلى أن الزي بدا وكأنه جزء من الديكور وليس اختيارًا مدروسًا لمناسبة رسمية.

دعوات لاحترام البروتوكول في اللقاءات الرسمية

وسط هذا السيل من التعليقات، برزت دعوات إلى ضرورة الالتزام بالمظهر العام والهيبة عند الظهور في مناسبات دبلوماسية ورسمية، خصوصًا من شخصيات إعلامية مؤثرة، حيث إن هذه اللقاءات تمثل صورة الدولة في الخارج، ولا تحتمل أي تجاوزات شكلية أو سلوكيات غير مدروسة قد تُفهم بشكل سلبي.

